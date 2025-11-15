Senior de la Liga: Villa Mitre se quedó con el 1 y con la ventaja

Villa Mitre no dejó pasar la oportunidad, goleó a Monte Hermoso 4 a 1 y se aseguró el 1, tras concluir la fase regular del certamen Clausura "Jorge Dambolena" del fútbol Senior de la Liga del Sur.

El tricolor (campeón 2024) tendrá una final extra en caso de un resbalón en playoffs, donde comenzará a jugar desde cuartos de final.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por su parte, Tiro Federal --ganador del Apertura-- fue segundo y también accedió directamente a cuartos.

Resultados:

--Villa Mitre 4 (Ariel Amaya, Martín De Poli y Martín Carrillo --2--), Monte Hermoso 1 (Damián Graf).

--Tiro Federal 6 (Juan José Dietz, Guido Leobono, Ezequiel Capparuccia, Lisandro Silva, Federico Mancinelli y Daniel Fernández), Comercial 1 (Emiliano Esmoli).

--Libertad 5 (Mariano Orsi --2--, Matías Pereyra, Darío Dieser y Luis Vogel), Huracán 1 (César Panduro).

--Pacífico BB 7 ( Rodrigo Yáñez --2--, Maxi Delaudo, Gustavo Fernández, Antonio Román, Sebastián Castro y Alejandro Chaparro), Pacifico de Cabildo 2 (Fabián Soto y Silvio Pagalday).

--La Armonía 4 (Cristian Negrín --2-- y Cristian Rivero --2--), Sporting 7 (Ariel Puntiroli --2--, Maximiliano Macias --3-- y Fernando Pérez --2--).

--Bella Vista 2 (Fernando Priore y Víctor Torrero), Sansinena 1 (Emiliano Jofré).

--Liniers 4 (Julio Acosta --2--, Federico Vazini y Simón Lagos Vega), San Francisco 1 (Angel Martínez).

Los cruces de 8vos

Sansinena vs Monte Hermoso (lunes, 20.15) y Pacifico BB vs Pacifico de Cabildo (21.45).

Liniers vs La Armonía (martes, 20.15) y Libertad vs Huracán (21.45).

Bella Vista vs San Francisco (miércoles, 20.15) y Sporting vs Comercial (21.45).

La tabla

Los artilleros