La ABA los formó y AFA los adoptó: otros tres árbitros bahienses firmaron contrato profesional

Ser y pertenecer. Y en el trayecto trascender. De eso se trata cuando la pasión y la vocación se unen con el único fin de ser justos desde el comienzo mismo de la carrera.

Con la Liga del Sur como insignia, tres jóvenes representantes de la Asociación Bahiense de Arbitros firmaron un contrato de pasantía con la Asociación del Fútbol Argentino: Daniel Sebastián Navarro, de 34 años; Facundo Nahuel Altuna, de 29 y Franco Agustín Yatzky, de 22.

El vínculo se extiende hasta el 31 de marzo de 2026, existe una cláusula de renovación activa y le brinda la posibilidad a este tridente de colegiados de dirigir en categorías superiores al medio local: Regional Amateur, Federal A y Primera Nacional en orden ascendente.

“Es un orgullo para nuestra institución tener todos los años proyectos de árbitros con chances de firmar contrato. Acabamos de conseguir un récord, ya que es la primera vez que contamos con once convenios activos y bien considerados”, deslizó Gustavo Altuna (foto, despuntando el vicio en el Senior), presidente de la ABA desde hace 15 años.

Además de los tres firmantes y del máximo referente, Facundo Tello, también están bajo el mandato afista Fernando Marcos, Juan Ignacio Nebbietti, Leo Gorosito, Marcos Horticolou, Emiliano y Kevin Bustos y Felipe Zonco.

“Por la calidad arbitral y el compromiso que siempre nos carecterizó, las distintas Ligas, de Bahía y la región, le brindan un valor inmensurable a nuestra entidad, y eso es lo que más satisfacción nos da”, comentó Altuna, definiendo que el plantel de árbitros actual en ABA es de 190 activos entre fijos y contratados.

“Y la felicidad más grande es saber que este fue el mejor año en relación a la cantidad de alumnos cursantes. Se inscribieron 90 y alrededor de 50 están terminando el ciclo lectivo. Me saco el sombrero con el trabajo que viene haciendo la Escuela de ABA, la responsabilidad de instructores y la dedicación de muchas personas para que el nivel de árbitros recibidos sea cada vez más elevado”, sostuvo quien va camino a los 50 y ya está retirado del ámbito liguista como referí.

“Lo bueno es que todos esos chicos oscilan entre los 17 y los 25 años, lo que nos aventura a un progreso promisorio”, detalló.

Daniel Sebastián Navarro

-- Nació el 31 de enero de 1991 en Bahía Blanca, a los 3 años se mudó con su familia a Trelew y desde los 8 reside en Punta Alta. Es hijo de Daniel, Instructor nacional y Profe en ABA. Hizo el curso de provincial en 2008 y el de Nacional en 2015. De los tres es el único que renueva contrato, ya que venía de firmar, por primera vez y junto a Felipe Zonco, Kevin Bustos y Juan Aispuro, a principio del año pasado. Es cabo principal de la Armada Argentina, destino Arsenal Naval.

-- “Hice el curso por influencia de mi papá, aunque enseguida descubrí la vocación y las ganas de trascender. En ese momento jugaba al fútbol en Sporting (llegó hasta quinta división) y fue un año donde los horarios de la Escuela Técnica se me superponían con el entrenamiento, así que tuve que optar, y el arbitraje fue una buena opción para seguir ligado al fútbol. Cuando hice el primer trabajo de campo me enamoré de la profesión, y nunca dejé de cuidarme y capacitarme. Y el esfuerzo valió la pena”.

-- “La firma de este contrato demuestra que sigo vigente entre tantos jóvenes entusiastas que hoy cuentan con un montón de herramientas para poder crecer y profesionalizarse. Estoy en mi mejor momento, me gané un lugar y el respeto en cada una de las Ligas donde dirijo”.

-- En la Liga del Sur lleva 73 partidos dirigidos: 59 en la A y 14 en la B. Debutó en Primera el 19 de noviembre de 2015 en General Daniel Cerri: Sansinena 2-San Francisco 4.

Facundo Nahuel Altuna

-- Nació el 2 de abril de 1996 en nuestra ciudad. Es hijo de Gustavo y su pasado como deportista está vinculado al básquetbol, a el club El Nacional más precisamente. Realizó el curso de ABA en 2013 y el de árbitro federal en 2024, en Junín. Es profesor de pádel, productor musical y encargado del complejo deportivo La Curtiembre.

-- “Más allá de haber practicado básquetbol, me críe en los vestuarios de fútbol acompañando a mi papá. Los primeros clásicos que viví desde el costado de la cancha me marcaron para siempre. Recuerdo un 3-2 de Sporting a Rosario a estadio lleno donde pasó de todo, o los duelos entre Bella Vista y Liniers por el Argentino primero y ahora por el Federal Amateur. Eso me lleno de adrenalina. Sin embargo, empecé el curso de árbitro por un amigo de mi ´viejo´, el Mudo Márquez, quien fue el que me sentó y me habló en serio de la posibilidad que tenía delante de mis ojos. Igual, siempre me pincharon los más grandes, Facu Tello, Sergio Testa y otros de esa camada”.

-- “Esta distinción es el logro más importante de mi carrera, y podría decir de mi vida, aunque también fui inmensamente feliz cuando nació mi hermana Valentina (hoy con 15 abriles). Fueron 13 años de puro sacrificio, sin cumpleaños, sin festejos, sin días del padre o de la madre, pero valió la pena. Viajé casi siempre solo y por la cabeza me han pasado un montón de sensaciones, pero jamás la de tirar la toalla. Hoy apunto a ser lo más profesional posible”.

-- En la Liga del Sur pitó 17 encuentros: 5 en la A y 12 en la B. Debutó el 29 de septiembre de 2023 en el Gustavo Novoa: San Francisco 3-Pacífico de Cabildo 1.

Franco Agustín Yatzky

-- Nació el 22 de septiembre de 2003 en Bahía Blanca. Mide 1,98 y es una de las apuestas más promisorias de la ABA. Está cien por ciento dedicado al arbitraje. Cursó a nivel provincial en 2022 y actualmente se encuentra realizando el de Federal en Junín (de 10 meses). Jugó al fútbol en Pacífico hasta la séptima divisional.

-- “Cuando llegó el primer replanteamiento serio sobre mi vida y mi futuro, era estudiar o trabajar. Nunca fui muy apegado a los libros, así que opté por buscar algo con rápida salida laboral y, en lo posible, que me de la oportunidad de seguir ligado al fútbol. Un día, Chicho Carluccio (Instructor de ABA) se encontró con mi mamá (Carina) en la cancha y le dijo que me veía ´pasta´ como árbitro, que no deje pasar la oportunidad. Arranqué, aunque jamás imaginé lo que estoy viviendo actualmente”.

-- “La firma de contrato es una recompensa al sacrificio que vengo realizando en estos tres o cuatro años sin interrupciones. Mucho gimnasio, dedicación y perfeccionismo. Sé que mi carrera recién empieza y que llegar más lejos depende de mí, y eso es lo que me mantiene ilusionado, entusiasmado y metido de lleno en el arbitraje”.

-- En la Liga del Sur controló 8 cotejos: uno en la A y 7 en la B. Debutó el 27 de abril de 2005 en General Daniel Cerri: Sansinena 0- Pacífico de Cabildo 1.