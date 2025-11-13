Allanaron la casa de una mujer policía y secuestraron motos robadas

La Policía de Punta Alta realizó ayer un allanamiento en una casa de Murature al 1.600, donde secuestró varias motos y partes de motos y aprehendió a su moradora, una mujer policía que ahora se desempeñaba en una comisaría de Bahía Blanca.

El procedimiento, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 3, se originó luego de una serie de actuaciones policiales y denuncias vecinales sobre un motociclista que circulaba con frecuencia por el sector del bulevar Avellaneda y del parque San Martín, realizando maniobras peligrosas y pruebas de velocidad, evadiendo los controles policiales en una moto Honda Tornado blanca, sin patente ni cachas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El motociclista fue identificado como Brian Chávez, de 20 años, hijo de la mujer policía que fue aprehendida. La Honda Tornado se determinó que había sido denunciada como robada en Bahía Blanca, y tenía pedido de secuestro activo desde el pasado 25 de octubre.

En el allanamiento, los efectivos no encontraron al joven, pero sí a su madre, identificada como Érica Gabriela Chávez, de 38 años. También hallaron en el quincho de la vivienda 3 motos completas y diversas partes de motos y vehículos desarmados, como un motor de 110cc denunciado como robado el 8 de julio de 2024, dos cuadros de motos con numeración suprimida, una Yamaha Cross 250cc roja, una Honda CG Titan 150cc sin documentación, la Honda Tornado y otras piezas de las cuales se intentará averiguar su procedencia.

La mujer policía fue trasladada a la comisaría local y hoy ya fue puesta en libertad. La causa está caratulada como Encubrimiento e Infracción al Artículo 289 inciso 3° del Código Penal y se encuentra a disposición de la Ayudantía fiscal de Coronel Rosales.