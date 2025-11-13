Volcó un utilitario en pleno centro bahiense y provocó un caos de tránsito

Un incidente de tránsito arrojó esta mañana una persona herida y provocó un caos de tránsito en pleno centro bahiense.

Por motivos que se desconocen, colisionaron alrededor de las 6 un Toyota Corolla y Renault Kangoo en la intersección de Soler y Belgrano.

La Kangoo, que terminó volcando, era conducida por Juan Sebastián Roa, de 23 años, quien estaba acompañado por Silvia Elizabeth Avit, de 49, quien quedó atrapada en el habitáculo, debió ser retirada por los bomberos y fue trasladada en ambulancia —por precaución, con un traumatismo de tórax— al Hospital Privado del Sur.

Mientras que el Corolla estaba al mando de Hernán Esteban Cortéz, de 63 años.

Ambos conductores dieron negativo el correspondiente test de alcoholemia.

También trabajaron en el lugar efectivos del comando de Patrullas, personal de Tránsito y de Defensa Civil.