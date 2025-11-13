Una mujer fue detenida por agredir a su nuera en una vivienda del barrio Villa Miramar

Una mujer de 45 años fue aprehendida esta madrugada en una vivienda de Fortaleza Protectora al 500, luego de agredir a golpes de puño a su nuera, de 28 años, en el marco de una disputa de vieja data, según informaron fuentes oficiales.

El incidente ocurrió cerca de las 2:20 de la mañana, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al domicilio tras un llamado por confrontación familiar. En el lugar, los efectivos detuvieron a Natalia Elizabeth Sepúlveda, acusada de haber golpeado a Rocío Macarena Pereyra.

De acuerdo con la denuncia, la víctima manifestó ser nuera de la agresora y solicitó medidas cautelares, además de instar la acción penal por las lesiones sufridas.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que investiga el hecho.