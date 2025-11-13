Una mujer fue detenida por agredir a su nuera en una vivienda del barrio Villa Miramar
El incidente ocurrió a las 2:20 de la madrugada en Fortaleza Protectora al 500. La causa quedó a disposición de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
Una mujer de 45 años fue aprehendida esta madrugada en una vivienda de Fortaleza Protectora al 500, luego de agredir a golpes de puño a su nuera, de 28 años, en el marco de una disputa de vieja data, según informaron fuentes oficiales.
El incidente ocurrió cerca de las 2:20 de la mañana, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al domicilio tras un llamado por confrontación familiar. En el lugar, los efectivos detuvieron a Natalia Elizabeth Sepúlveda, acusada de haber golpeado a Rocío Macarena Pereyra.
De acuerdo con la denuncia, la víctima manifestó ser nuera de la agresora y solicitó medidas cautelares, además de instar la acción penal por las lesiones sufridas.
La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que investiga el hecho.