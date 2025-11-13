Bahía Blanca, entre las ciudades más calurosas del país

Bahía Blanca amaneció este jueves entre las ciudades con más altas temperaturas del país, al registrar 18.3 ºC a las 8 de la mañana.

Así, se ubicó séptima en el escalafón que elabora el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que encabezó Chamical, en La Rioja, con 19.7 ºC.

Luego, aparecen Roque Sáenz Peña (19.6 ºC), Monte Caseros (19.6 ºC), La Plata (19.2 ºC), Puerto Iguazú (19.6 ºC) y Dolores (18.6 ºC). Mientras que por debajo de Bahía y completando el top ten están Moreno (18.2 ºC), Córdoba (18.2 ºC) y Paraná (18.1 ºC).

El servicio de Satelmet pronostica para este jueves una jornada con una temperatura máxima de 31 ºC.

Por la mañana, el tiempo pasará de fresco a cálido, con viento moderado del noroeste y buena visibilidad.

Durante la tarde, el tiempo será cálido y soleado, con viento moderado en disminución del noroeste rotando al sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad será buena.

La noche será fresca con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del viernes una temperatura de 18 ºC.