Inician trabajos de reparación y repavimentación en distintos sectores

Con fondos enviados por la Provincia tras el temporal del 7 de marzo, comenzaron las obras de reparación y repavimentación en distintos puntos de Punta Alta.

La inversión total asciende a $ 352.200.358,26 y forma parte del Convenio de Emergencia firmado entre el Municipio y el Ministerio de Infraestructura bonaerense.

Los trabajos incluyen reparaciones de paños de hormigón en Ciudad Atlántida, colocación de carpeta asfáltica en sectores de 17 de Febrero, de José Ingenieros, y de otras cinco esquinas del barrio Nueva Bahía Blanca, pavimento articulado en dos cuadras de Salta y el reencarpetado de la salida de la Terminal de Ómnibus.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Desde el Municipio señalaron que las obras buscan mejorar la transitabilidad y la seguridad vial en zonas clave de la ciudad. El intendente Rodrigo Aristimuño destacó el apoyo de la Provincia y afirmó que continúan “transformando con obras concretas”.