Punta Alta: detuvieron a un hombre por una amenaza con armas

Un hombre fue detenido en Punta Alta por "amenazas agravadas por el uso de armas". El procedimiento para aprehender a Aldo Domínguez, de 54 años, fue llevado a cabo por personal de la Estación de Policía Comunal en Rosario al 200.

La denuncia original fue realizada tras un episodio que ocurrió el 11 de septiembre en Hipólito Yrigoyen al 200 cuando Domínguez se presentó en la casa de una mujer junto a otro hombre.

Fue en ese momento cuando se produjo una discusión por la propiedad de un terreno lindante a la casa de esta, quién fue amenaza por Domínguez, quién portaba un arma larga, según consta en la denuncia.

Con intervención de la Ayudantía Fiscal y el Juzgado Garantías número 3, este viernes se otorgó la orden de allanamiento en la que, además de la detención, se produjo el secuestro de una importante cantidad de armas.

De allí se llevaron un aire comprimido calibre 5.5, dos carabinas calibre 22 largo, una escopeta calibre 16, dos cargadores calibre 22, una mira de caza, una pistola tipo casera y 17 municiones de diversos calibres.