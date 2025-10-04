Denuncian desbordes cloacales en pleno centro de la ciudad

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el bloque PRO, de la concejal Natalia García Luna, solicitando a la empresa Aguas Bonaerenses una intervención inmediata frente a los graves desbordes cloacales registrados en Bernardo de Irigoyen al 0-200, en pleno centro de Punta Alta.

"Desde hace más de un mes, comerciantes y vecinos de la zona vienen denunciando sin éxito la falta de respuesta de la empresa prestataria, pese a la gravedad del problema: líquidos cloacales desbordando sobre la vía pública, olores nauseabundos, riesgo sanitario, e incluso ingreso de efluentes al interior de locales comerciales", dijo la edil.

Y agregó: “Estamos ante una situación insostenible que atenta contra la salud pública, la actividad comercial y el tránsito peatonal y vehicular en una de las arterias más céntricas de la ciudad. ABSA tiene la responsabilidad de garantizar un servicio seguro y eficiente, y no puede seguir mirando para otro lado”.

El proyecto -dijo-, reclama la presencia inmediata de un camión desobstructor y cuadrillas técnicas para frenar la emergencia, además de un estudio integral de la infraestructura de las cañerías para prevenir futuros colapsos.

Además, sostuvo que se girará copia del proyecto a la Autoridad del Agua (ADA) y al Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de que se exija a ABSA el cumplimiento de sus obligaciones.

“Lo importante es que todos los bloques acompañaron este reclamo. Demostramos que cuando se trata de defender la salud y la calidad de vida de los vecinos, trabajamos en unidad más allá de las diferencias políticas”, destacó García Luna.

