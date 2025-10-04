Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

22.2°

Bahía Blanca | Sabado, 04 de octubre

Punta Alta.

Denuncian desbordes cloacales en pleno centro de la ciudad

El proyecto fue aprobado por la totalidad de los concejales y presentado por la edil Natalia García Luna (PRO).

Fotos: Rolando Ramos-La Nueva.

El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el bloque PRO, de la concejal Natalia García Luna, solicitando a la empresa Aguas Bonaerenses una intervención inmediata frente a los graves desbordes cloacales registrados en Bernardo de Irigoyen al 0-200, en pleno centro de Punta Alta.

"Desde hace más de un mes, comerciantes y vecinos de la zona vienen denunciando sin éxito la falta de respuesta de la empresa prestataria, pese a la gravedad del problema: líquidos cloacales desbordando sobre la vía pública, olores nauseabundos, riesgo sanitario, e incluso ingreso de efluentes al interior de locales comerciales", dijo la edil.

Y agregó: “Estamos ante una situación insostenible que atenta contra la salud pública, la actividad comercial y el tránsito peatonal y vehicular en una de las arterias más céntricas de la ciudad. ABSA tiene la responsabilidad de garantizar un servicio seguro y eficiente, y no puede seguir mirando para otro lado”.

El proyecto -dijo-, reclama la presencia inmediata de un camión desobstructor y cuadrillas técnicas para frenar la emergencia, además de un estudio integral de la infraestructura de las cañerías para prevenir futuros colapsos.

Además, sostuvo que se girará copia del proyecto a la Autoridad del Agua (ADA) y al Departamento Ejecutivo Municipal, a fin de que se exija a ABSA el cumplimiento de sus obligaciones.

“Lo importante es que todos los bloques acompañaron este reclamo. Demostramos que cuando se trata de defender la salud y la calidad de vida de los vecinos, trabajamos en unidad más allá de las diferencias políticas”, destacó García Luna.
 

