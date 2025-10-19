En fotos: una multitud de fieles participó de la peregrinación a la Ermita de Saavedra

Luego de la suspensión ocurrida la semana pasada por aspectos climatológicos, una multitud de fieles participó este domingo de una nueva edición de la tradicional procesión a la Ermita de Saavedra.

En el marco del Día de la Madre, y con diversas intenciones, agradecimientos y ruegos cientos de personas llegadas de toda la región subieron la larga escalera de piedra serrana hasta la cima del cerro donde está ubicada la imagen de la Virgen de Luján de la Sierra.

En la misa celebrada en la jornada del sábado, el arzobispo de Bahía Blanca, monseñor Carlos Aspiroz Costa, resaltó la importancia del peregrinar y advirtió que muchas veces “nos olvidamos de la misericordia de Dios y la Madre que nos espera".

“Dios aprovecha una vagancia para hablar en el corazon. No importa cómo se peregrina”, sostuvo en la homilía.

Además, sostuvo que “la esperanza es un bien arduo e imposible de alcanzar por nuestros medios; depende de Dios”.

“La Fe es la memoria del cristiano: la esperanza, el futuro y el amor se manifiesta en el hoy. El amor es compartir los bienes con otros para que puedan vivir, y la caridad es relacionarnos con Dios y los demás”, afirmó.

El arzobispo también agradeció la presencia de los Bomberos Voluntarios de Saavedra, de la Banda Militar del cuartel pigüense, y a quienes escoltaron a la Virgen desde la parroquia de Saavedra hasta el santuario con la tradicional carreta, que fue restaurada en la Unidad Penitenciaria Nº 19 de Saavedra. (Agencia Saavedra)