El lazo que une a la UNS con el futuro olímpico de los deportes electrónicos

Guillermo Vázquez es, además, egresado en ingeniería en computación en la Universidad Nacional del Sur por lo que, si bien nació en Mar del Plata, transitó en nuestra ciudad una buena parte de su vida cuando a su padre, militar, lo trasladaron a Puerto Belgrano.

En la UNS no solo alcanzó el título académico, sino que siendo afín a los videojuegos, empezó a relacionarse con programadores.

“Me gustó la onda, me empecé a meter y en la misma UNS, en 2017, hice un torneo de League of Legends que llevó mucha gente”, se presentó ante La Nueva.

Eso lo motivó a armar una liga, convocó a gente de la UTN y la Siglo XXI y así formaron parte de los Juegos Universitarios regionales en nuestra ciudad. “Fue la primera vez de un Juego Universitario con esports”, mencionó.

El paso siguiente fue adentrarse en la Federación, ya a nivel nacional, donde hoy es presidente.

Ahora, Guillermo también forma parte la Global Esport Federation, cuya impronta los llevó a participar el año pasado de los Suramericanos y a principio de mes, del I Panamericano, en paralelo con los Juegos Panamericanos convencionales.

Es más, todo indicaría que los deportes electrónicos van a ser parte del calendario oficial —es decir, van a contar para el medallero— en los XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe 2026) y los XX Juegos Panamericanos (Barranquilla 2027).

“Los jugadores se alojaron dentro de la Villa Panamericana, tuvimos el mismo trato que cualquier otro deportista con la única diferencia de que las medallas no van al medallero oficial", añadió Guillermo.

—¿Qué se tiene en cuenta para elegir los juegos que van a formar parte de cada competencia?

—Depende son muchísimos factores. Por un lado tenés la popularidad continental, por otro lado tenés la popularidad del mismo país que es sede y también, el desarrollo a nivel mundial. Entonces, se trata de alinear todos esos puntos con la licencia de los juegos y conveniencia económica porque al fin y al cabo todo tiene un costo y hay que solventarlo.

—¿Cuáles son los dos juegos que estuvieron en Santiago?

—Uno de los dos que tuvimos es el eFootball, el antiguo PES (Pro Evolution Soccer) y el otro es el Dota2, que es un MOBA (videojuegos multijugador de campo de batalla en línea, según su sigla en inglés) de cinco contra cinco muy parecido al League of Legends.

En Santiago se compitió en cuatro disciplinas, open y femenina, en cada juego. Argentina llevó a la capital trasandina una delegación de 17 personas, entre staff y jugadores, y obtuvo tres preseas de plata y una de bronce.

Belén Giunta, jugadora de eFootball, cayó ante Brasil por 1-0 y 2-0 en la final. Por su parte, el equipo femenino de Dota2, en su modalidad Upper-Bracket, perdió contra Perú por 3-1. Mientras que, en su rama masculina, los albicelestes fueron superados 3-0, también por el seleccionado de Perú. El equipo masculino de eFootball alcanzó el tercer puesto.

Alan Cruz, Fabricio Suárez, Mariano Caneda, Lautaro Raris, Mauricio Avendaño, Nicolás Flores, Nicolás Moreno, Débora Ponce, Lucía Polanco, Luz Ayala, Milena Evangelista, Romina Pachecho y Victoria Gerosa (todos de CABA, Córdoba, Mendoza y Salta) completaron la delegación.

—¿Por qué tiene que estar el juego electrónico metido en el mundo de los deportes tradicionales?

—Primero, porque es lo que se viene y el deporte está en constante evolución. Después, porque todo el tiempo surgen deportes nuevos que se van incluyendo dentro de la cartera. Y también porque más allá de que no se vea un esfuerzo físico exterior, si hay un esfuerzo mental, sacrificio, consistencia y una rutina y buenos hábitos deportivos que tienen que tener todos los jugadores.

—¿Considerás un éxito el evento?

—Sí, totalmente. El espacio siempre estuvo lleno y además mucha gente que no entendía de qué se trata todo esto, se familiarizó. La competencia es de solo tres días, pero los Panamericanos son dos semanas y el resto de los días el lugar estuvo abierto para que el público vaya, se sumerja en los esports y experimente las disciplinas y la realidad virtual para ver de qué va todo esto.

¿Un deporte más, dentro de los Juegos Olímpicos, o un evento exclusivo?

"He pedido a nuestra nueva Comisión de deportes electrónicos que estudie la creación de unos Juegos Olímpicos de deportes electrónicos".

El anuncio, realizado por Thomas Bach en su discurso de apertura en la 141ª Sesión del COI celebrada en Mumbai, India, resume una propuesta revolucionaria y quizás marque el punto de partida de una etapa sin precedentes en el universo olímpico.

En principio, es importante señalar que entre los 32 deportes que componen el programa de París 2024, ninguno es electrónico. Ninguno, a su vez, fue considerado para sumarse a la lista de Los Ángeles 2028.

No obstante, en las dos últimas ediciones de los Juegos Asiáticos, por ejemplo, los deportes electrónicos tuvieron competencia. Primero como pruebas de exhibición y luego, en Hangzhou 2023, se repartieron medallas a las siete disciplinas: DOTA2, PUBG Mobile, Arena of Valor, League of Legends, Dream Three Kingdoms 2, Street Fighter V: Champion Edition y FIFA Online 4.

Para encontrar el único precedente de un partido exclusivo de esports bajo el ala del COI, debemos remontarnos a la primera edición de la Semana Olímpica de E-Sports, celebrada en Singapur en junio de este año. Duró cuatro días y reunió a más de 130 jugadores de todo el mundo practicando tiro con arco, béisbol, ajedrez, ciclismo, danza, deportes de motor, vela, tiro, taekwondo y tenis.

