La política busca la salida de su propio laberinto

La provincia de Buenos Aires parece cabalgar de forma gradual sobre las fuertes señales de desaprobación social contra las perspectivas económicas del Gobierno libertario. La Gobernación encendió hace tiempo las alarmas sobre la caída de la actividad económica y el endeudamiento de jubilados, buscando confrontar con el programa de ajuste económico nacional, vinculando esa decisión política con el incremento del costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo.

“Nadie les puso una pistola en la cabeza”, había afirmado antes el presidente Javier Milei responsabilizando a las familias por endeudarse y caer en situación de morosidad con entidades crediticias.

Desde la vereda de enfrente se aseguró que “la gente se está endeudando para comer, para pagar los servicios básicos y para poder llegar a fin de mes”, según pareció contestarle el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco.

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“La sociedad, en el mediano plazo, va a empezar a notar el beneficio de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno nacional que apuntan al equilibrio fiscal de las provincias, al igual que la estabilidad inflacionaria”, sostienen libertarios buscando reconocimientos positivos que permitan modificar cambios en el humor del electorado.

Al parecer, Milei fortalece su autoestima alineado fuertemente con la agenda internacional con la gestión presidencial estadounidense de Donald Trump.

Y en ese contexto, la PBA se sumó a los cuestionamientos contra el proyecto de reforma de la Ley de Tierras, señalando que el único objetivo de la controvertida iniciativa de los libertarios es “favorecer a grandes negocios extranjeros”.

La afirmación parece ser uno de las pocos argumentos en común que tiene una oposición peronista desteñida, entre otras cosas, por la permanente pulseada que protagonizan Kicillof junto a intendentes y legisladores aliados contra La Cámpora y las afiladas espadas del cristinismo por cuestiones de liderazgo.

Claramente la coalición oficialista bonaerense no está encontrando la salida del oscuro laberinto por donde camina extraviado desde hace tiempo, frente a una coyuntura donde la inflación y la pérdida del poder adquisitivo asfixian la economía doméstica por las políticas del staff libertario.

Además, la crisis interna del PJ alimenta un escenario donde también se proyectan las principales figuras de una alianza opositora, aún en proceso de gestación entre libertarios y macristas, tras el impedimento que tiene el Gobernador de ir por un nuevo mandato en la Provincia.

La sucesión por el sillón gubernamental aparece en el horizonte como el eje central de la próxima pelea por el poder real mientras Kicillof procura consolidándose como el contrincante opositor con mejores perspectivas para frenar el plan reeleccionista de Milei, según puede advertirse desde el hall principal y la escalera de honor ubicada a metros del ingreso a calle 6.

Y allí justamente, la discusión en torno de la expresidenta Cristina Kirchner para que se le levante la inhibición que le impide ser candidata tras su condena judicial abre distintas interpretaciones y suspicacias.

La picardía en una de las principales virtudes de la política. No pocos sobre las diagonales recomiendan repasar el poema “Hagamos un trato” del uruguayo Mario Benedetti, como una declaración de apoyo mutuo ante la estrategia libertaria.

“A Milei le conviene que el tema CFK siga en agenda política. Y si llegase a ser candidata aún más, porque un escenario de polarización le asegura la reelección 2027”, señalan legisladores del movimiento “futurista” del kicillofismo.

Obviamente ningún alcalde ignora el capítulo por las reelecciones indefinidas, sino que algunos también apuntan a concretar una nueva patriada: una pronta definición sobre un potencial adelantamiento de las elecciones bonaerenses para evitar una campaña condicionada por la discusión nacional.

Ya en pleno arranque de agosto la oposición legislativa requiere certezas de parte de la Gobernación sobre el estado de las obras hidráulicas inconclusas, teniendo en cuenta la llegada del preocupante fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, que podría generar lluvias y eventuales inundaciones en el ámbito bonaerense.

Como parte de la agenda parlamentaria para el segundo semestre también se anota, entre otras problemáticas a debatir, el mal estado de numerosos caminos rurales que atraviesan varias ciudades del interior, según coincidían diputados mientras acordonan expedientes con proyectos en la denominada “Sala 30” de la Cámara baja.

Si bien la movida opositora se presenta desde una preocupación real por el posible impacto climático sobre esas vías terrestres, en muchos casos vitales para las poblaciones más alejadas, también es posible que la discusión pueda ser utilizada como caja de resonancia política para concretar alguna avanzada contra la gestión de Kicillof.

No hay que olvidarse que todos los temas se dan en un contexto preelectoral, en el que no sólo la oposición bonaerense comienza a desperezarse sino también los distintos sectores internos de Fuerza Patria soplan fuertes ráfagas de viento que golpean contra las puertas del espacio oficialista gubernamental.

Por cuerda separada, y mientras se preparan los distintos bloques para un debate que promete ser filoso, se supo que distintas instituciones ya trabajan sobre los caminos rurales, la logística, la gestión del agua y la energía limpia para fortalecer el denominado “Plan estratégico de infraestructura bonaerense”.