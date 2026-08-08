El Gobierno proyecta más de US$50.000 millones en exportaciones energéticas y mineras hacia 2030

Con un mayor impulso en las exportaciones del sector energético y minero -dos de los tres rubros clave para el ingreso de dólares al país-, la recaudación de divisas podría superar los US$50.000 millones para 2030.

El Gobierno impulsa distintas políticas referidas al crecimiento de los sectores estratégicos para sumar más dólares y reactivar la economía. Con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y el "Súper RIGI" en tratamiento, la energía y la minería se posicionan por encima del resto y aparecen como los grandes captadores de divisas.

Tal es así que en el último Informe de Política Monetaria (IPOM) del Banco Central (BCRA) se recalcularon las estimaciones de ingreso de dólares respecto al primer período. El documento se publica de manera trimestral y analiza los principales puntos de la economía argentina.

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La guerra en Medio Oriente, iniciada a finales de febrero, hizo que los precios del petróleo internacional se dispararan y permitieran proyectar una mayor captación de divisas. Esto se suma a las exportaciones realizadas desde Vaca Muerta y la puesta en marcha de distintos proyectos del RIGI.

El IPOM del segundo trimestre revaluó sus estimaciones y calculó que entre los dos sectores habría un ingreso extra de US$3.000 millones entre 2026 y 2029.

"El Gobierno se encuentra impulsando una agenda de reformas que abarca múltiples dimensiones económicas (rebajas impositivas, desregulación de mercados, apertura económica, estabilidad jurídica). Estas reformas introducen incentivos que impulsan el potencial que tiene la economía argentina en varios sectores proveedores de divisas tales como la energía, la minería, el agro y los servicios basados en el conocimiento", señala el documento.

El BCRA estima que pasará de US$13.000 millones en 2025 hasta los US$50.000 millones en 2030. Es decir, el salto sería de más de 290% en cinco años.

Desglosado por años, en 2026 la balanza combinada sería de US$19.000 millones (US$8.000 millones de energía y US$5.000 millones de minería) y saltaría a los US$24.000 millones en 2027 (US$16.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería), con la puesta en marcha del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que adelantaron que comenzará en ese año con las exportaciones de petróleo.

Entrado el 2028, el saldo entre ambos sectores dejaría un total de US$28.000 millones (US$20.000 millones de energía y US$8.000 millones de minería) y llegaría el 2029 con una balanza combinada de US$34.000 millones (US$25.000 millones de energía y US$9.000 millones de minería).

El mayor salto se proyectó para 2030: la autoridad monetaria pronosticó un ingreso de US$51.000 millones, de los cuales US$34.000 millones provendrían de la energía y los otros US$17.000 millones de la minería.

"La administración está corrigiendo décadas de sesgo antiexportador de la política económica y apoyando un proceso de crecimiento liderado por las exportaciones", concluyó el reporte trimestral. (N/A)