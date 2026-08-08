Economía en dos velocidades: crece el agro y la energía, pero se deterioran el empleo y el consumo

La economía argentina atraviesa una recuperación desigual, con sectores como el agro, la energía y la minería mostrando dinamismo mientras la industria, la construcción y el comercio -con mayor incidencia sobre el empleo y la actividad cotidiana- continúan rezagados. En paralelo, crece la preocupación por el deterioro de la situación financiera de las familias, en un escenario marcado por el aumento de la morosidad, la pérdida de poder adquisitivo y una migración hacia empleos de menor calidad.

El diagnóstico fue planteado por el economista Carlos Pérez, director de la Fundación Capital y exgerente general y director del Banco Central, quien sostuvo que el principal desafío económico ya no pasa únicamente por mantener la desinflación, sino por conseguir que el crecimiento deje de estar concentrado en unos pocos sectores y se extienda al conjunto de la economía.

Uno de los datos que expone con mayor claridad las dificultades que atraviesan los hogares es la evolución de la morosidad. Según explicó Pérez, la cartera irregular de los préstamos otorgados a familias pasó de ubicarse algo por encima del 3% un año atrás a cerca del 12,75%. "Es casi tres veces lo que teníamos un año atrás y claramente tenerlo cerca de 13% al coeficiente de irregularidad de los préstamos a familias es un número muy elevado históricamente hablando", señaló en declaraciones radiales..

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El deterioro no se explica solamente por el endeudamiento. Para el economista, también existe un cambio en la estructura del mercado laboral que impacta directamente sobre la capacidad de pago de los hogares. Los empleos registrados pierden participación frente a modalidades como el monotributo, el trabajo autónomo y el empleo informal, mientras los salarios reales continúan bajo presión.

"Hay una migración lamentablemente que se da perdiendo calidad", describió Pérez al analizar la evolución del empleo. En ese sentido, sostuvo que la reducción de los puestos registrados y el crecimiento de ocupaciones de menor calidad se combina con una caída del salario real, dado que las actualizaciones salariales se ubicaron por debajo de la inflación durante buena parte del primer trimestre.

La desinflación, sin embargo, aparece como uno de los elementos que podría modificar parcialmente ese escenario. Pérez destacó que durante el segundo trimestre se observó una inflación menor a la del primero y consideró que el proceso continúa, aunque de manera lenta. El punto central, según su análisis, es que una mejora sostenida de los ingresos necesita estar acompañada por una recuperación más amplia de la actividad.

Una economía con sectores "estrella" y "estrellados"

La recuperación económica también presenta fuertes diferencias entre actividades. Mientras el agro, la energía y la minería concentran buena parte del dinamismo, otros sectores vinculados de manera más directa con el empleo y el consumo masivo muestran un desempeño mucho más débil.

"Es un crecimiento desigual", resumió Pérez. Según explicó, los llamados sectores "estrella" representan menos del 20% del Producto Bruto Interno, mientras que actividades como el comercio, la construcción y las distintas ramas industriales tienen una ponderación considerablemente mayor tanto en el producto como en el empleo.

La diferencia también se observa al analizar el consumo. El especialista señaló que determinados segmentos de mayores ingresos muestran una evolución favorable, con mayor consumo de bienes importados, vehículos y turismo en el exterior. En cambio, el consumo masivo continúa sin recuperar el mismo ritmo.

La misma heterogeneidad aparece a nivel regional y entre los distintos componentes de la demanda. Las exportaciones muestran un desempeño positivo, mientras la inversión permanece más rezagada. De esta manera, la recuperación macroeconómica todavía no consigue traducirse de manera homogénea en la actividad cotidiana de los hogares y las empresas.

Pérez, según supo la Agencia Noticias Argentinas, ubicó allí uno de los principales desafíos para el Gobierno: "Tiene que generar las condiciones para que este desafío deje de ser un crecimiento modesto y sectorizado y que sea un crecimiento un poco más robusto y más expandido, más difundido a todas las actividades económicas".

El desafío de las reservas y el dólar

La acumulación de reservas aparece como otro de los ejes centrales para sostener la estabilidad económica. Pérez recordó que durante el año pasado la Argentina había perdido alrededor de US$9.000 millones en términos de reservas internacionales netas, mientras que durante los primeros siete meses del año había logrado recuperar aproximadamente US$8.000 millones.

El proceso, sin embargo, todavía requiere continuidad. El economista consideró que el Gobierno deberá sostener la compra de divisas y ampliar las alternativas de financiamiento para llegar al próximo año con mayor capacidad de respuesta frente a una eventual demanda de dólares.

El escenario cobra especial relevancia ante la proximidad de un nuevo ciclo electoral y el comportamiento histórico de la dolarización de los agentes económicos durante esos períodos. En 2025, según los datos mencionados por Pérez, la formación de activos externos superó los US$32.000 millones.

Por eso, el desafío no consiste solamente en mantener el tipo de cambio estable, sino en generar las condiciones para que esa estabilidad pueda sostenerse sin afectar la expansión de la economía.

"El Gobierno tiene que tratar de abrir todas las ventanas posibles en términos de conseguir dólares", planteó Pérez, al considerar que el financiamiento internacional y la acumulación de reservas serán determinantes para enfrentar eventuales períodos de tensión cambiaria.

En ese contexto, la política cambiaria vuelve a quedar vinculada con el objetivo más amplio de crecimiento. Un dólar estable puede contribuir a contener la inflación y dar previsibilidad, pero el interrogante es si el nivel actual del tipo de cambio permite al mismo tiempo una recuperación más amplia de la actividad.

La reforma del Banco Central y un nuevo esquema institucional

En paralelo, el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca redefinir las prioridades de la autoridad monetaria. Pérez respaldó la intención de reducir la cantidad de objetivos establecidos por la normativa vigente, pero consideró necesario incorporar explícitamente la estabilidad financiera.

La Carta Orgánica de 2012 establece objetivos que incluyen estabilidad monetaria, estabilidad financiera, desarrollo económico, equidad social y empleo. Para el economista, la multiplicidad de metas puede terminar diluyendo las responsabilidades centrales de la autoridad monetaria. "Cuando tenés tantos objetivos finalmente no cumplís ninguno", sostuvo.

Sin embargo, consideró que la estabilidad financiera debe permanecer entre las funciones centrales del Banco Central, debido al papel que cumple la Superintendencia de Entidades Financieras en el control y la supervisión del sistema bancario.

La reforma también abre un debate institucional sobre la independencia de la autoridad monetaria, el financiamiento del Tesoro y las condiciones para evitar que la política monetaria vuelva a quedar subordinada a las necesidades fiscales del Gobierno de turno.

Para Pérez, una eventual reforma de la Carta Orgánica tendría además un valor institucional mayor si logra ser aprobada a partir de un acuerdo parlamentario amplio. "El Congreso no es una escribanía", afirmó, y consideró que alcanzar una modificación consensuada representaría un avance más relevante que una norma aprobada exclusivamente por la mayoría oficialista.

El desafío económico, de todos modos, excede la discusión institucional. La Argentina necesita transformar una recuperación concentrada en sectores puntuales en un crecimiento más extendido, capaz de recomponer el empleo, los ingresos y el consumo, mientras acumula reservas suficientes para afrontar un escenario cambiario que podría volverse más exigente.

La combinación de una mayor estabilidad financiera, recuperación del salario real, expansión del crédito y crecimiento de los sectores con mayor peso en el empleo será determinante para definir si la recuperación actual logra consolidarse o permanece como una mejora fragmentada de la economía. (N/A)