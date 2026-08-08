Empresarios reclaman por el cierre del Paso Cristo Redentor: aseguran que pierden hasta US$600 por día

Hay alrededor de 2000 camiones varados en el Paso Cristo Redentor, el cruce fronterizo en la cordillera de los Andes entre Argentina y Chile. Hace 25 días, más precisamente desde el pasado 14 de julio, se inhabilitó el tránsito internacional entre Uspallata y Valparaíso a causa de las severas condiciones meteorológicas en la Cordillera de los Andes, por las cuales hubo fuertes nevadas. Esto representa una gran pérdida para el sector de transportistas, que reclaman que Vialidad Nacional no los deja ver cómo está el camino y pierden hasta US$600 diarios por camión.

Carlos Messina, presidente de la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), sostuvo que hay buenas condiciones climáticas allí. A su vez, del lado chileno también hay buen tiempo: se puede ver que está soleado el centro de ski Portillo, que se encuentra cerca de dicho cruce del lado de Chile.

El titular de Aprocam detalló que no lo dejaron avanzar en Puente del Inca y confirmó que el camino hacia el Túnel Internacional sigue cerrado. “No me dejan subir porque indudablemente no quieren que vean que el camino”, señaló, en referencia a Vialidad Nacional. Esta situación representa una pérdida de entre US$450 y US$600 diarios para los empresarios del sector por cada camión parado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El último parte de la Unidad Ejecutora de Uspallata de Vialidad Nacional puntualizó que el camino de Puente del Inca hasta la boca del Túnel Internacional Cristo Redentor es “no transitable” para todo tipo de vehículos. Las Cuevas, la localidad mendocina más cercana al paso, hoy presentaba visibilidad nula y vientos intensos. “Ante fenómenos climáticos adversos no se garantizan condiciones seguras de transitabilidad”, detalló el informe.

El presidente de Aprocam observó que “desde Chile ya limpiaron el camino”, pero del lado argentino aún no terminaron con los trabajos para despejar el cruce.

En las últimas horas, Vialidad de Chile ofreció a las autoridades argentinas colaborar con sus máquinas para despejar la ruta 7. Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, aseguró que del lado trasandino, y hasta la boca del túnel, la ruta está completamente despejada. Este sábado la cuenta oficial de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior chileno informó que el complejo fronterizo Los Libertadores está “cerrado para todo tipo de vehículos”.

Por último, Messina apuntó contra la negligencia por parte del organismo estatal encargado de la expansión y mantenimiento del sistema vial argentino. Por un lado, puntualizó que los campamentos de Vialidad Nacional que albergan equipos viales y personal para realizar tareas de despeje de nieve y mantenimiento del corredor no están operativos. Pudo observar que el campamento Uspallata está cerrado y que el equipamiento que se usa en ese tipo de tareas está “tirado a la intemperie”. Y puntualizó: “Un desastre como han trabajado, esta es la realidad”. (Con información de La Nación)