Karina Milei encabezará una cumbre con legisladores bonaerenses en Casa Rosada

Los diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza se presentarán este lunes en Casa Rosada para mantener un encuentro amplio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente provincial del partido, Sebastián Pareja. El encuentro busca mostrar musculatura política de cara a lo que será el último tramo del año en materia legislativa y las elecciones de la provincia de Buenos Aires del año próximo, en las que el oficialismo nacional pretende competir bajo un esquema de alianzas que le posibilite ganar la gobernación.

Las visitas a Balcarce 50 fue confirmada por autoridades nacionales y legisladores bonaerenses que asistirán al encuentro y se producirán en dos tandas. A las 15 habrá una primera reunión entre Karina y diferentes miembros del Poder Ejecutivo con los senadores provinciales y a las 17 habrá un segundo encuentro, esta vez con los diputados.

El encuentro se organizó bajo la misma lógica que la cumbre realizada el 16 de julio entre Karina Milei y los legisladores que La Libertad Avanza tiene en la Legislatura porteña. En ese entonces, los comandados por la jefa de bloque, Pilar Ramírez, fueron hacia la Casa Rosada con el objetivo de demostrar una coordinación entre Nación y la delegación porteña. “Queremos demostrar que estamos preparados para gobernar la Ciudad en 2027”, afirmaba una fuente de ese bloque.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El mismo sentido se va a expresar este lunes una vez finalizados ambos encuentros. De hecho, los legisladores bonaerenses planeaban ir ese mismo día a la Casa Rosada, pero el oficialismo provincial convocó a una sesión del Senado a último momento e impidió que pudieran ir todos ese mismo día.

La Libertad Avanza tiene 10 bancas en el Senado bonaerense. Su jefe de bloque es Carlos “Charlie” Curestis, una de las personas que conforman la mesa chica de Pareja. Además están Florencia Arietto, Betina Riva, Analía Balaudo, María Luz Bambaci, Gonzalo Cabezas, Matías De Urraza, María Cecilia Martínez, Luciano Olivera y Diego Valenzuela. (Con información de Infobae)