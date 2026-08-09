Javier Milei volvió a criticar a Lula da Silva en las redes sociales

A la espera del regreso del embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Raimondi, en plena tensión bilateral, el presidente Javier Milei volvió a criticar a su par del país vecino, Lula da Silva, en su cuenta de X, luego de las mútilples acusaciones de "ladrón" y "corrupto".

Desde hoy, la representación diplomática de la Argentina en el país vecino quedará al mando de una encargada de negocios.

El Presidente retuiteó un duro mensaje de un congresista republicano, Carlos Gimenez, que tildó de "delincuente" y "puerco" al mandatario brasileño por sus cuestionamientos al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El mensaje de Gimenez que difundió Milei dice: "El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de Brasil hacia nuestro Secretario de Estado Marco Rubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco". El mensaje contiene un video de Lula con sus duras críticas a Rubio.

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Luego Milei retuiteó otro mensaje de Gimenez: "La hostilidad de Lula hacia Marco Rubio no sorprende. Frente a un liderazgo firme que defiende la libertad, la izquierda radical responde con ataques. Brasil merece más: libertad, democracia y un futuro lejos de la influencia castrocomunista".

Lula dijo durante un acto que el presidente de Estados Unidos Donald Trump tiene "tiene a un ciudadano al que no le gusta Brasil, que no le gusta América Latina, y que es un bolsonarista: el secretario de Estado, Marco Rubio".

"Es un antilatinoamericano, o un latinoamericano frustrado. Es un descendiente de cubanos de Miami, entonces odia a Cuba, odia a Colombia, odia a Brasil, y hace las cosas de forma diferente a lo que nosotros conversamos con Trump". (con información de TN)