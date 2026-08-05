El reclamo educativo vuelve a las calles: anunciaron un nuevo paro universitario para el 12 de agosto

Los gremios y federaciones que integran el sistema universitario argentino anunciaron un paro nacional de actividades para el próximo martes 12 de agosto en reclamo por el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de distintos compromisos asumidos por el Gobierno nacional.

Según expresaron en un comunicado conjunto, la medida de fuerza responde a tres incumplimientos que atribuyen al Ejecutivo: la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso, el desacato a una medida cautelar que ordena actualizar los salarios del sector y el incumplimiento de un acuerdo sobre las partidas destinadas a los hospitales universitarios.

Desde las organizaciones gremiales sostuvieron que el conflicto se arrastra desde hace más de dos años y medio y que la situación económica de las universidades continúa deteriorándose.

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso hace casi 300 días y que, según los gremios, todavía no fue ejecutada por el Poder Ejecutivo.

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A ese planteo se suma una medida cautelar que, de acuerdo con los sindicatos, fue ratificada por la Corte Suprema y obliga al Estado a actualizar los salarios de docentes y no docentes tomando como referencia los valores de noviembre de 2023. Los representantes del sector afirman que esa resolución judicial tampoco fue cumplida.

El tercer reclamo está vinculado a los fondos destinados a los hospitales universitarios. Según denunciaron, el Gobierno tampoco respetó un acuerdo previamente firmado para garantizar esas partidas de funcionamiento.

La marcha federal universitaria tuvo un gran impacto en nuestra ciudad

Al analizar el contexto de la protestas, fuentes universitarias sostuvieron que el Gobierno "se enfrenta a la sociedad que marchó cuatro veces en defensa de la universidad pública, al Congreso Nacional que votó la Ley de Financiamiento Universitario y a la Justicia al desobedecer la cautelar" sobre la actualización salarial.

La jornada de protesta del 12 de agosto se realizará bajo la consigna "En defensa de la Universidad pública: por nuestro presente, por nuestro futuro", con adhesión de gremios y federaciones universitarias de distintas provincias del país. (La Voz)