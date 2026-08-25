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Por enriquecimiento ilícito de Fernando Cerimedo, citaron a declarar a su ex pareja

Luego del intento de femicidio, Nadia Beller fue convocada por el fiscal Luis Carlos Torrez.

El fiscal Luis Carlos Torrez citó como testigo a Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, en el marco de la investigación paralela al exasesor del presidente Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Esto se produce después de las declaraciones de la mujer y los hallazgos en su domicilio durante unos allanamientos. El fiscal Luis Carlos Torrez investiga de dónde salió el dinero que le fue encontrado a Cerimedo en los distintos allanamientos.

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Trascendió que está convocada como testigo para declarar este miércoles a las 17:30 de Buenos Aires en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en Bolivia.

La nueva causa judicial surgió a partir de las declaraciones de la víctima y de los hallazgos producidos durante dos allanamientos en viviendas que ocupaba el consultor en la zona sur de la capital administrativa y política de Bolivia.

Torrez confirmó el inicio de este expediente independiente mientras avanza el proceso por el ataque armado. La medida respondió a las denuncias formuladas por la abogada agredida e impulsó las diligencias policiales en los barrios Los Pinos y La Florida.

Los efectivos de seguridad requisaron dos inmuebles vinculados al especialista en comunicación, donde no encontraron a ninguna persona en los domicilios, aunque detectaron indicios que sugirieron una huida apresurada de los ocupantes. (C5N)

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