Encontraron con vida al argentino de 69 años que buscaban en Colombia tras el terremoto

Encontraron con vida a Carlos Luis Cáceres, el argentino de 69 años que era buscado en Colombia luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país este lunes.

En diálogo con el canal de noticias TN, su hija Carla confirmó que ya se contactó con él y dio detalles de su salud: “Está con golpes, pero bien”, reveló.

Además, contó que luego de haber sido encontrado, Carlos se reencontró con su pareja y logró hacer una videollamada con su familia.

Cáceres, quien nació en el departamento Rivadavia, vive actualmente en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira, una de las zonas más afectadas por el sismo.

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El principal problema para establecer contacto es el colapso de las comunicaciones en distintas zonas del país.

Según relató la joven, el principal problema para contactarse con su padre es debido al colapso de las comunicaciones en distintas regiones, ya las líneas telefónicas permanecen prácticamente inutilizables. (TN)