Cómo fue el operativo para salvaguardar a Trump de una amenaza iraní tras la cumbre de la OTAN

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se vio obligado a atravesar varias peripecias, con cambio de avión incluido, para regresar a su país desde Turquía el mes pasado, debido a una amenaza de muerte iraní, divulgaron medios internacionales, en una información a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Al veterano mandatario lo tuvieron que trasladar entre aeronaves en un trencito o camión de catering (las versiones varían), un ardid al que apeló su seguridad, según el comunicado del medio Washington Post.

Por su parte, la Casa Blanca declaró en su momento que el presidente viajaba a bordo del Air Force One desde Turquía, donde había asistido a una cumbre de la OTAN, hacia Gran Bretaña. Pero más tarde se supo que Trump abandonó en secreto esa nave y fue llevado a otro avión para el vuelo a Gran Bretaña, siguió el diario citando fuentes anónimas.

El New York Times publicó un informe similar, citando a funcionarios estadounidenses anónimos para explicar aquellos extraños movimientos del 8 de julio pasado.Trump había llevado a Ankara un avión recién renovado, donado por Qatar, para la cumbre de la OTAN, pero anunció inesperadamente que usaría un Air Force One más antiguo al abandonar el país, una decisión que suscitó preguntas sobre la seguridad del avión más nuevo.

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El viaje a la OTAN fue el primer movimiento internacional del nuevo avión, cuyas rápidas mejoras suscitaron dudas sobre su costo y seguridad, y tuvo lugar mientras se intensificaban las hostilidades con Irán, país fronterizo con Turquía.

Antes de partir de Ankara, Trump anunció en Truth Social que usaría un avión Air Force One azul claro más antiguo “por nostalgia” para ir a la base de la RAF Mildenhall en Gran Bretaña, mientras que el nuevo avión haría escala en la misma base para que los miembros del servicio estadounidense destinados allí pudieran visitar la aeronave.

Después de que Trump abordara el antiguo Air Force One frente a las cámaras en Ankara, fue trasladado en secreto por el camión de catering del aeropuerto a un avión más pequeño, un C-32A de la Fuerza Aérea, informó el Post citando a un funcionario estadounidense familiarizado con la operación y corroborando el material revisado.

En esta ocasión, los periodistas que creían viajar con Trump en el Air Force One más antiguo, que se utilizó como señuelo, informaron que se les aconsejó mantener cerradas las persianas de las ventanas de la cabina de prensa.

El Post afirmó que, además de los reporteros, algunos miembros del personal de la Casa Blanca también creían que el presidente estaba a bordo.

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Cuando los periodistas le preguntaron más tarde por qué habían tenido que mantener las persianas cerradas durante el vuelo, Trump respondió que era porque “probablemente estaban en un vuelo peligroso”.(NA)