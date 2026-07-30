Trump anunció un acuerdo para el “desarme completo de Hamas y otros grupos armados” en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que el llamado Consejo de Paz alcanzó un acuerdo sobre el “desarme completo de Hamas y otros grupos armados” en la Franja de Gaza. Según aseguró, una vez cumplido este paso, las tropas de Israel se retirarán del enclave palestino.

“Hoy, el Consejo de Paz alcanzó un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamas y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas”, escribió Trump en Truth Social.

El mandatario republicano señaló que el desarme se llevaría a cabo por fases.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“A medida que se complete el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza”, añadió.

Desde hace semanas se llevan a cabo negociaciones en Egipto para implementar la segunda fase del acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas, que entró en vigor el pasado octubre y tiene como objetivo poner fin de manera definitiva a la guerra en la Franja de Gaza.

Israel rechaza este acuerdo

Tras el anuncio de Trump, autoridades de Israel afirmaron que la propuesta de desarme de 15 puntos del Consejo de Paz no satisface sus demandas para una desmilitarización completa de Gaza.

Por consiguiente, no estaba claro cómo podría avanzar el acuerdo, según informaron fuentes del diario The Times of Israel.

La propuesta anunciada por Trump contempla que Hamas entregue gradualmente sus armas, en un plazo de ocho meses, al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Se trata de un panel de tecnócratas palestinos supervisado por el Consejo de Paz, encargado de reemplazar al grupo islámico palestino en el gobierno de la Franja, según declaró un diplomático árabe citado por el diario. (con información de TN)