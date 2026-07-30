Estados Unidos concretó una intensa oleada de ataques contra Irán

Las fuerzas estadounidenses concretaron una intensa oleada de ataques contra Irán el miércoles por la noche, en respuesta a los recientes ataques de Teherán con misiles.

Los ataques comenzaron a las 20 del miércoles (00:00 GMT del jueves), como "una poderosa respuesta a los intentos de ataque de ayer por parte de Irán contra fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente", informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en su cuenta de X junto a un video que compila los ataques.

El comunicado detalla que los recursos del CENTCOM atacaron decenas de objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) en Irán, incluyendo centros de mando militar, instalaciones de misiles y drones, emplazamientos de vigilancia y defensa costera, y capacidades marítimas.

El pasado martes, las fuerzas del CGRI lanzaron múltiples misiles balísticos desde Irán en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. Todos los misiles iraníes fueron interceptados con éxito.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los ataques tenían como objetivo reducir aún más las amenazas que Irán y sus aliados representan para las fuerzas estadounidenses, el transporte marítimo comercial y los países vecinos del Golfo.

Actualmente, más de 50.000 militares estadounidenses se encuentran actualmente desplegados en Medio Oriente. (N/A)