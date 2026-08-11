Buscan a un argentino que desapareció en Colombia tras el terremoto

La última comunicación entre el hombre y su entorno fue el pasado sábado

Un hombre de 69 años oriundo de la provincia de San Juan es buscado en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que azotó ese país el lunes y dejó un saldo de 132 muertos y más de 570 heridos hasta el momento.

Se trata de Carlos Luis Cáceres, con quien su familia perdió todo contacto y teme que se encuentre afectado por el fenómeno. El hombre se encontraba en la ciudad de Pereira cuando se registró el terremoto, localidad en donde se reportaron 60 muertos y donde las autoridades declararon toque de queda.

Según trascendió, la última comunicación entre el hombre y su entorno fue el pasado sábado, dos días antes del sismo.

Actualmente, en Pereira las telecomunicaciones se encuentran colapsadas, por lo que fue necesario activar la comunicación mediante radioteléfonos.

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El pedido de la familia

La familia de Cáceres difundió en redes sociales las características de la ropa con la que el hombre fue visto por última vez en su propiedad de Pereira-Dosquebradas. El hombre llevaba puesta una camiseta de la Selección Argentina y llevaba anteojos de sol colgados en el cuello.

"Hasta ahora no tenemos nada y estamos desesperados desde que ocurrió todo esto", expresó Carla Cáceres en redes, hija del argentino.

Argentina se ofreció para brindar asistencia a Colombia

El Gobierno argentino, a través del canciller Pablo Quirno, ofreció ayuda a Colombia tras la tragedia provocada por el terremoto en el país cafetero.

"Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", sostuvo el funcionario nacional. (NA)