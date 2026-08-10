El Gobierno se contactó con las autoridades de Colombia para enviar ayuda humanitaria tras el terremoto

Luego del grave terremoto que sacudió Colombia este lunes y dejó al menos 111 muertos y más de 80 heridos, el Gobierno se contactó con funcionarios de la administración de Abelardo De la Espriella para poner a disposición asistencia humanitaria.

“Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados”, manifestó el canciller Pablo Quirno a través de un posteo en X.

Y agregó: “Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria”.

A su vez, Quirno afirmó que el Gobierno mantiene comunicación con su representación consular en Colombia e informó que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas de la catástrofe. “Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, finalizó.

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Según explicaron fuentes oficiales al canal de noticias TN, el canciller se comunicó para saber cuáles son las necesidades del Gobierno recién asumido frente al desastre natural y en Casa Rosada no descartan el envío de asistencia humanitaria en caso de ser necesaria.

El último antecedente reciente fueron las gestiones en Venezuela tras los graves terremotos que afectaron al norte del país el 24 de junio. En ese entonces, el Gobierno argentino desplegó una importante misión de ayuda humanitaria con fuerzas militares, cascos blancos y brigadas de rescate urbano (USAR) que concluyó sus tareas a mediados de julio.

En el caso colombiano, el sismo tuvo su epicentro a las 7.34 en San José del Palmar, departamento de Chocó, provocando decenas de muertes, heridos y graves daños en edificios de Cali, Chocó, Manizales y Pereira.

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros de un edificio derrumbado tras un sismo ocurrido en Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

En ese contexto, el presidente Abelardo de la Espriella, que asumió tres días atrás, declaró el desastre de carácter natural en Colombia y se puso al frente del operativo en San José del Palmar.

“Me dirijo a Bogotá para concentrarme en la atención de la emergencia que enfrenta nuestro país. He convocado un Puesto de Mando Unificado, desde donde lideraré personalmente las acciones para atender a las comunidades del Chocó, el Eje Cafetero y todas las zonas afectadas”, comunicó el mandatario en sus redes.

Por su parte, el Gobierno argentino todavía no realizó ningún comunicado oficial al respecto, aunque fuentes oficiales aseguraron que habría nueva información en las próximas horas.

Al momento de publicarse esta nota, solo la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, se había manifestado en sus redes sobre la tragedia en Colombia.

“Presidente, lo acompañamos a usted y al pueblo de Colombia en este difícil momento. Mi solidaridad con aquellos que sufrieron perdidas ante el fuerte terremoto que golpeó al país”, manifestó Bullrich en un posteo dirigido a De la Espriella. Y agregó: “Con su nuevo gobierno,vamos a seguir fortaleciendo los lazos y la ayuda entre nuestros países”.

La frase de la legisladora deja en claro el giro en las relaciones bilaterales entre ambos países que representó la llegada de De la Espriella al poder. Tras dos años y medio de enfrentamientos y tensión con el ahora expresidente Gustavo Petro, Milei respaldó al candidato de Defensores por la Patria, quien se sumó al bloque de líderes de derecha en la región.

Para reforzar los lazos entre ambas administraciones, el Presidente visitó tres días atrás la ciudad de Cali y participó de la ceremonia asunción de De La Espriella. “¡Qué honor Presidente, qué honor! Has sido una fuente de inspiración para esta batalla. Tenemos la fortaleza para dar la batalla por la libertad y la democracia", le dijo el flamante jefe de Estado a su par argentino al encontrarse personalmente. “Este es el primer paso”, le contestó Milei. (TN)