Kicillof volvió a criticar la situación económica: "La gente tiene miedo de perder el laburo"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó el orden macroeconómico celebrado en los últimos días por el presidente Javier Milei y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. "¿Qué macro está ordenada si la gente no llega a fin de mes y tiene miedo de perder el laburo? Ese es orden para el FMI", dijo.

Durante una recorrida por Lomas de Zamora junto al intendente Federico Otermín, el titular del PJ bonaerense hizo alusión a las palabras del libertario y de la búlgara al afirmar que "necesitamos orden y tranquilidad en los barrios de la provincia, en las fábricas, en los talleres, en las casas, en las familias". Allí, dijo, es donde realmente es necesario el "orden y la tranquilidad". "El resto es timba y no es lo que necesitamos", aclaró.

Para el exministro de Economía de la Nación, Argentina actualmente presenta "los peores números de toda la serie, peores que 2001". "Hoy veía en las noticias que vuelve el trueque, ¿qué orden es eso?", se preguntó Kicillof y acusó al gobierno de Milei de "crueldad y abandono deliberados" en beneficio del FMI.

Además de Otermín, en la visita al municipio el economista estuvo acompañado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. Allí participó de la inauguración de una Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI).

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Luego se refirió al viaje que hizo Georgieva a Vaca Muerta junto al ministro Luis Caputo y al CEO y presidente de YPF, Horacio Marin. "Le quiero recordar a la directora del FMI que ese petróleo que fue a ver es del pueblo argentino, es nuestro petróleo, es argentino", dijo y agregó: "Tendría que usarse para el desarrollo nacional, para la industria nacional, para que lo puedan comprar y adquirir a un precio posible de los costos nacionales".

Además, el gobernador se refirió a la importancia del yacimiento patagónico y recordó también que el crecimiento del sector energético es posible gracias a la recuperación de YPF durante los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, gestión de la que fue parte y en la que tuvo un rol destacado durante el proceso de expropiación. (Ámbito)