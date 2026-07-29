Con críticas hacia el aborto y a la ESI, referentes libertarios y del PRO coincidieron en un foro

Referentes de La Libertad Avanza y del PRO participaron de un foro en el que compartieron cuestionamientos a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).

Fue realizado en la Legislatura porteña y, entre otros, participaron la vicejefa de Gobierno de la Ciudad, Clara Muzzio; y la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

Durante una de las exposiciones centrales, Muzzio volvió a fijar su postura sobre el aborto y la educación sexual en las escuelas. Sostuvo que "muchas de las parejas que conciben un hijo lo sacrifican. Uno de cada tres hijos se aborta" y vinculó la baja de la natalidad con transformaciones culturales registradas en los últimos años.

La funcionaria también cuestionó la aplicación de la Educación Sexual Integral al asegurar que "se permitió que se sexualice a los niños desde jardín de infantes", una afirmación con la que reforzó su rechazo a los contenidos que contempla ese programa educativo.

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Muzzio también hizo referencia a los cambios demográficos registrados en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que, en la actualidad, muchas personas optan por tener mascotas antes que hijos.

Otra de las expositoras fue la exvicepresidenta Gabriela Michetti, quien volvió a mostrarse en una actividad pública y reivindicó la agenda impulsada por el foro.

Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad, y Gabriela Michetti, exvicepresidenta de la Nación

Según planteó, quienes participaron del encuentro trabajaban por "la supervivencia de la especie humana" y aseguró que, tras manifestar su rechazo a la legalización del aborto, fue "cancelada".

El foro reunió a dirigentes y organizaciones que promueven una agenda conservadora y sirvió para expresar coincidencias entre referentes de La Libertad Avanza y el PRO en temas relacionados con el aborto, la familia y la educación, en un contexto de creciente acercamiento político entre ambos espacios. (NA)