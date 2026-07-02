Qué dicen Pancho y Picci de la serie Napostá-L.N. Alem, de donde hoy surgirá otro finalista de la LBB Oro

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Napostá (2º) y L.N. Alem (10º) vuelven a verse las caras, desde las 21, en el tercer y último partido correspondiente a las semifinales de la Liga Bahiense de Básqutbol Oro, "Rubén Fillottrani", en la que se repartieron triunfos como locales.

En el Antonio Palma -con streaming oficial-, arbitrarán Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo, surgiendo de este juego el finalista que enfrentará al ya clasificado Bahiense del Norte.

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En cuanto a novedades, Marcos Diel (Napostá) en el segundo partido salió cuando iban 2m10 del complemento, a raíz de una lesión en un tendón de la parte posterior de la rodilla izquierda, por lo tanto, durante la entrada en calor lo exigirán y evaluarán si puede jugar.

Por el lado de L.N. Alem, mismo plantel que viene compitiendo, sin Patricio Zapata y Mirko Cenzual, que tendrá un prolongado período de recuperación.

En el primer juego Napostá se impuso 80 a 63.

"Hicimos un trabajo defensivo muy bueno, siempre siguiendo con muchos ajustes al perímetro, sobre todo controlamos a (Jean-Luc) Wilson, Alem no le encontró la vuelta y lo ganamos sin sobresaltos", analizó el entrenador Fabricio Piccinini, en diálogo con "La Nueva".

"Hay que darle mérito a Napostá, a Piccinini y a los jugadores que nos detuvieron mucho nuestro ritmo de juego", entendió Hernán Jasen, DT de Alem.

"Nos costó jugar como nos gusta -admitió Pancho-, con mucha intensidad, corriendo bien la cancha, buscando puntos de nuestros perimetrales, que para nosotros son muy importantes a la hora de anotar. Realmente anotamos muy poco y con porcentajes bajos. Nos ganaron muy bien, merecidamente, llevaron todo el partido el ritmo de juego y el marcador les favoreció".

El segundo se resolvió en tiempo suplementario, 97 a 92 (86-86) a favor del local, en un verdadero partidazo.

"Creo que ellos encontraron bien los espacios, sobre todo el juego interior con (Eduardo) Ríos y (Lucas) Desbat a los ajustes nuestros en el perímetro, y nos empezaron a dañar desde ese lado. Con la lesión de Diel nos quedamos cortos en el juego interior, nos cargamos de foules y Alem estuvo muy certero, jugando un partido muy bueno en ofensiva. Se lo terminó quedando, en un final que podría haber sido para cualquiera", opinó Picci.

Jasen, por su parte, dijo que en su cancha tuvieron señas de identidad, "que son más puntos en situaciones de contraataque, en transición después de defensa presión, tratando de jugar más fluido. Sumado a eso, nuestros interiores estuvieron de cara al juego ofensivo con más protagonismo y mucho más acertados que en Napostá", definió.

-Picci, ¿te sorprendió algo de Alem?

-No. Ya lo veníamos viendo. Terminó la etapa regular con un quinteto inicial muy competitivo, pero es un equipo corto con mucha carga de minutos en sus jugadores mayores y creemos que el desgaste que vienen teniendo nos puede favorecer, porque somos un poco más largo.

-¿Te preocupa algo?

-Me preocupa que es un equipo con mucho poder ofensivo, de experiencia y, sobre todo, una talla del puesto dos al cinco con jugadores muy físicos y grandes, que por momentos en el juego dos los sufrimos, porque nos cargaron de foules y nos cargaron en los tableros. Esperemos estar más finos en los ajustes defensivos. Hemos modificado algunas cosas para corregir con lo que nos dañaron en cancha de ellos.

-Pancho, ¿cuánto les facilita el crecimiento colectivo haber potenciado el juego interior?

-Siempre es muy bueno que en el juego colectivo aparezcan más vías de gol. Napostá focaliza mucho en nuestros perimetrales, especialmente en La Mona (Emilio Giménez) y Jean-Luc (Wilson), por eso está bueno que Eduardo (Ríos) y Lucas (Desbat) sumen en confianza y aporten en la parte ofensiva, porque los dos, a su manera, tienen capacidad para hacer daño. Y también Nahuel Amaya, que hizo un segundo partido muy bueno y ganó en confianza con ese tiro de tres en los últimos segundos. Es clave que tengamos cada vez más jugadores a la hora de tomar peso en ofensiva, porque hará que ellos tengan que focalizarse en todos.

-¿Suma el antecedente de haber cerrado de visitante las dos series anteriores y en tercer partido como ahora contra Pacífico y Estrella?

-Suma, pero no será un factor diferencial para ganar la serie, lo tengo súper claro. Siempre tengo en cuenta que salvo Emilio, son todos inexpertos en partidos de playoffs en Bahía Blanca. Me refiero a Lucas, que es la primera vez que juega acá, mismo Eduardo y Jean-Luc, y el resto son todos jóvenes. Por eso, haber jugado dos situaciones similares llegando a tercer partido, nos permite tener cierta experiencia. Pero no sirve más que eso. Lo que tenemos que tener en claro y que hicimos bien en las series anteriores es que en momentos difíciles, nunca le perdimos la cara al juego. Y esta vez tenemos que pensar que serán 40 minutos de partido, compitiendo, para en los momentos finales poder llevarnos el juego.