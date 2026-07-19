Palermo busca a sus grandes campeones: ¿podrán repetir las cabañas de la zona?

Si bien el movimiento y algunas actividades comenzaron el martes pasado, la próxima semana será la más fuerte de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo, con la jura de los grandes campeones de la muestra, un lugar en el que las cabañas de nuestra región han sabido ganarse y ocupar un lugar destacado.

Por supuesto, todos los ojos se los llevan las clasificaciones de los bovinos, que irán de menor a mayor en orden de importancia. Si bien debido a las razas más predominantes que hay en el Sudoeste Bonaerense, Angus y Hereford aparecen como las principales, Shorthorn, Brangus, Limangus y Murray Grey también fueron premiadas el año pasado. Los ovinos también tienen su propia cita, con los Corriedale como los más relevantes para nuestra zona.

En orden de programa, entre otras, este lunes será el turno de razas como Brangus y Limangus; el martes llegarán los Shorthorn a la pista principal de Palermo y los Corriedale al Pabellón Ocre; el miércoles aparecerán las hembras Hereford y los terneros Angus; el jueves se conocerá al Gran Campeón Hereford y llegarán las hembras Angus, mientras que el viernes se elegirá al principal reproductor macho de Palermo, con la elección del Gran Campeón Macho Angus.

Por supuesto, toda la semana habrá presencia de equinos en el escenario principal del predio de la Sociedad Rural Argentina, comenzando por la raza Polo y terminando con la Criolla, junto con pruebas y espectáculos a caballo.

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En esta nueva edición de la muestra, las expectativas de los cabañeros de nuestra zona siguen intactas. La mayoría de ellos ya se encuentra instalada en Capital Federal, junto con sus animales en las instalaciones de la Rural, esperando el momento de salir a la pista. Todos saben que la competencia es feroz, aunque muchos aclaran que su presencia termina respondiendo a veces a un criterio puramente comercial por sobre la posibilidad de obtener un gran campeonato.

Eso sí: todos van con lo que consideran que es lo mejor que tienen. "Cuando ya son terneros, sabemos qué animal va a ser para presentar en Palermo", comentó una conocida cabañera de Tornquist en la semana.

Los premios, entonces, muchas veces terminan apareciendo por otro lado. Eso sí, todos quieren estar en la fila final y sueñan con el momento en que el jurado termine eligiéndolos como grandes campeones.

Premiados

En 2025, el Gran Campeón Angus quedó en nuestra zona, como en varias otras oportunidades: el jurado balcarceño Julio Fernández eligió a un toro presentado por la cabaña Quequén Sur, de Serafín Sillero, en El Perdido. Por su parte, el Gran Campeón Hembra se fue para Tres Arroyos, presentado por Don Abraham, Juan García y Campos de Torres SA (Arata, La Pampa), una hembra que también quedó como Mejor Exponente de la Raza Angus.

En Hereford, el jurado fue el criador de Laprida, Lucas Lagrange. En este caso, el Gran Campeón Macho llegó desde Saldungaray, presentado por Don Benjamín SA, de Santo Tomás de la Sierra. Además, el Tercer Mejor Macho lo presentó San Marón, en Espartillar, que también obtuvo el Gran Campeón Ternero.

En Shorthorn, el Gran Campeón Macho fue para La Trinidad Agropecuaria Pampeana, en Darregueira, en copropiedad con Landívar y Durando. El jurado fue Mariano Zanguitu, reconocido criador de la zona de Huanguelén.

En ovinos Corriedale, la cabaña Don Reinaldo, de Jorge Meier, en Dufaur, obtuvo el mejor macho y la mejor hembra de la muestra.

De Paul, Tini Tini y Tim Payne fueron los primeros

Con un carácter más que mundialista —y en ese momento sin saber qué iba a pasar durante las semifinales del martes y el miércoles—, en la mañana del martes se produjo el tradicional ingreso del primer animal de la muestra.

Sin embargo, en esta ocasión no se trató solo de un bovino, como ocurre normalmente, sino que de la ceremonia participó también un ovino. En los nombres de todos ellos está la clave de lo ocurrido: De Paul, Tini Tini y Tim Payne.

Tini Tini es una vaca de la raza Limousin, nacida en Palermo años atrás, y De Paul es un ternero. Ambos fueron presentados por la cabaña La Cotidiana, de Lattanti, en Chenaut, Exaltación de la Cruz.

En tanto, Tim Payne —en referencia a un jugador de fútbol neozelandés "redescubierto" por un influencer argentino semanas antes del Mundial— es un carnero de la raza Romney Marsh, que llegó desde la cabaña Moreaki, en Chacarí.

Milei, presente

El presidente Javier Milei confirmó nuevamente su presencia para la inauguración oficial de la 138ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, aunque su participación obligó a la organización a realizar algunos cambios.

En esta oportunidad, el tradicional acto se desarrollará el último día de la muestra, el domingo, y no el sábado como ocurre normalmente, a partir de las 11.

Por supuesto, las expectativas están puestas en los anuncios para el sector que podría hacer el Presidente durante su discurso de apertura, como ya ocurrió en las dos ediciones anteriores.