Saldungaray: a cuatro meses de la Fiesta de la Tradición, ya reciben consultas 

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

"Todavía faltan varios meses para noviembre y ya nos están haciendo consultas tanto los artesanos como los gastronómicos”, resume Soledad Davis al hablar de la expectativa que genera una nueva edición de la Fiesta de la Tradición y las Costumbres Bonaerenses de Saldungaray.

Aunque el evento mantiene su carácter de entrada libre y gratuita, las consultas anticipadas reflejan el crecimiento que ha tenido esta celebración en los últimos años.

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Davis, directora de los talleres folclóricos municipales de Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Saldungaray, recordó que la fiesta nació hace seis años a partir de una iniciativa conjunta entre los talleres y el Municipio de Tornquist, con el impulso del entonces intendente Sergio Bordoni.

“El objetivo siempre fue homenajear nuestras raíces, nuestras costumbres y a todas las personas que mantienen vivo el espíritu tradicionalista”, señaló.

Para la organizadora, la fiesta se convirtió en un espacio de encuentro donde vecinos, instituciones, artistas y visitantes comparten la cultura criolla y fortalecen el sentido de pertenencia de la comunidad.

Desde hace dos años, la celebración se desarrolla durante dos jornadas consecutivas y reúne una amplia propuesta tradicional: espectáculos de música y danza, concurso de asadores, destrezas criollas, feria de artesanos y emprendedores, además de actividades pensadas para toda la familia.

Llegar a la sexta edición, destacó Davis, “es motivo de orgullo y demuestra que la fiesta se ha consolidado como una propuesta cultural importante para Saldungaray”.

La referente folclórica explicó que el crecimiento del encuentro es resultado del trabajo conjunto de organizadores, colaboradores, instituciones y vecinos que año tras año se comprometen con la celebración.

Esta edición también tendrá un avance institucional importante: la Fiesta de la Tradición ya fue aprobada para recibir el reconocimiento de interés legislativo y el próximo objetivo es alcanzar la declaración como fiesta provincial.

“Es un paso muy importante porque le daría una mayor proyección a un evento que nació desde la comunidad y que hoy convoca a visitantes de toda la región”, expresó Davis.

La organización comienza varios meses antes e implica coordinar artistas, agrupaciones tradicionalistas, puestos gastronómicos, artesanos y toda la logística necesaria para que cada detalle esté preparado.

Davis destacó además el rol de los talleres folclóricos municipales, que no solo son protagonistas sobre el escenario con el trabajo realizado durante todo el año por niños, jóvenes y adultos, sino que también llevan adelante la organización de cada detalle de la fiesta.

Mientras noviembre todavía parece lejano, en Saldungaray la cuenta regresiva ya comenzó. Las consultas por entradas son una muestra del entusiasmo que despierta una celebración que año tras año fortalece la identidad y las tradiciones de toda la comarca.