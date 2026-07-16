Si Napostá mete otro triunfo hoy ante Bahiense, la LBB Oro cerrará el primer tramo del año

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

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Napostá intentará definir esta misma noche el primer tramo de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani", cuando enfrente a Bahiense del Norte, desde las 21, en el Casanova, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Arcas y Alejandro Ramallo, siendo comisionado Diego Kessler.

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Los dos planteles llegan completos.

Será el cuarto partido de la serie -al mejor de cinco- que tiene al albiazul 2-1 arriba, y el cuarto enfrentamiento entre ambos en lo que va de la temporada.

Hasta el momento, Napostá ganó los dos últimos y el que disputaron en fase regular. Y el tricolor se impuso en el que abrió la serie.

En un resultado sorpresivo, Bahiense se puso en ventaja en la serie, 95 a 53.

Y en los dos siguientes, Napostá ganó 82-81 en suplementario (73-73) y 84-70 el último lunes.

En caso de vencer hoy Napostá finalizará el primer tramo de la LBB Oro, de lo contrario, definirán el lunes, nuevamente en el Casanova.

El ganador de esta parte tendrá derecho a la final extra en caso de no adjudicarse el segundo tramo.

Entrega al Pequeño Cottolengo

La Asociación Bahiense aprovechará la oportunidad para entregar a las autoridades del Pequeño Cottolengo el cheque de lo recaudado en la campaña solidaria "el básquet también abraza"

El monto de lo recaudado ascendió a $16.081.000, siendo posible gracias a quienes abonaron su entrada y a los diferentes clubes, que donaron un porcentaje del ingreso durante los partidos disputados en el último mes.

Mañana, LBB Plata y Bronce

Doble programación habrá mañana viernes.

Por la LBB Plata jugarán el cuarto Sportivo Bahiense (1)-San Lorenzo (2), en cancha de Villa Mitre.

Mientras que en la LBB Bronce habrá un ganador, porque en Altense (Punta Alta) se medirán Pellegrini (2) y Caza y Pesca Huracán Médanos (2).