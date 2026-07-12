9 de Julio busca concretar el pase al Final Four de la Liga Provincial Femenina

Victoria Flores y una rival que ya conoce. Foto: archivo-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio se juega esta tarde como local el pasaporte al Final Four de la Liga Provincial Femenina que, en principio, otorgará tres plazas a la Liga Nacional.

El representante bahiense recibirá a Estudiantes (Olavarría), desde las 18, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno y Alexia González, en el segundo partido de la serie, al mejor de tres.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la apertura de la misma, 9 de Julio se impuso en la ciudad del cemento, por 66 a 44

La particularidad entre ambos equipos es la similitud que registran los resultados de los tres partidos que disputaron hasta el momento.

Al reciente 66-44 se le suman los triunfos del equipo bahiense 65-44 en fase regular, como local, y el 65-47 en la revancha en el Maxigimnasio de la ciudad del cemento.

La otra serie, que tuvo como protagonistas a los representantes de La Plata, ya quedó definida, porque Hogar Social Berisso (4º) volvió a ganarle a Platense (5º), esta vez 66 a 44 (el primer juego fue 62 a 36) y clasificó entre los cuatro.

En tanto, los dos primeros, Quilmes (1º) y Peñarol (2º), ambos de Mar del Plata, clasificaron directamente al cuadrangular final.