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9 de Julio busca concretar el pase al Final Four de la Liga Provincial Femenina

El albiazul recibe a Estudiantes (Olavarría), desde las 18.

Victoria Flores y una rival que ya conoce. Foto: archivo-La Nueva.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

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9 de Julio se juega esta tarde como local el pasaporte al Final Four de la Liga Provincial Femenina que, en principio, otorgará tres plazas a la Liga Nacional.

El representante bahiense recibirá a Estudiantes (Olavarría), desde las 18, con arbitraje de Alejandro Vizcaíno y Alexia González, en el segundo partido de la serie, al mejor de tres.

En la apertura de la misma, 9 de Julio se impuso en la ciudad del cemento, por 66 a 44

La particularidad entre ambos equipos es la similitud que registran los resultados de los tres partidos que disputaron hasta el momento.

Al reciente 66-44 se le suman los triunfos del equipo bahiense 65-44 en fase regular, como local, y el 65-47 en la revancha en el Maxigimnasio de la ciudad del cemento.

La otra serie, que tuvo como protagonistas a los representantes de La Plata, ya quedó definida, porque Hogar Social Berisso (4º) volvió a ganarle a Platense (5º), esta vez 66 a 44 (el primer juego fue 62 a 36) y clasificó entre los cuatro.

En tanto, los dos primeros, Quilmes (1º) y Peñarol (2º), ambos de Mar del Plata, clasificaron directamente al cuadrangular final.

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