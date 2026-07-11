Irán aseguró que cumplió el acuerdo de alto el fuego y acusó a Estados Unidos de violarlo

Irán aseguró este sábado que cumplió con los compromisos asumidos tras la firma del memorando de entendimiento con Estados Unidos y acusó a Washington de incumplir el acuerdo al imponer nuevas sanciones contra el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, en medio de una nueva escalada de tensión entre ambos países.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que Teherán respetó el protocolo acordado, mientras que la administración estadounidense "violó el párrafo 9 del memorando de entendimiento", que contempla la no aplicación de nuevas sanciones contra Irán. El funcionario realizó esas declaraciones a través de la red social X.

La acusación llegó después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciara sanciones contra un facilitador financiero iraní, tras denunciar la reanudación de ataques de Irán contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.

Los enfrentamientos entre ambos países volvieron a intensificarse durante la última semana. Irán y Estados Unidos retomaron los ataques el martes y el miércoles con bombardeos de gran magnitud en Oriente Medio, los más importantes desde la firma, el 17 de junio, del memorando que ratificó el alto el fuego alcanzado en abril.

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En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el viernes que la tregua "está terminada", aunque dejó abierta la posibilidad de continuar las negociaciones. Según publicó en Truth Social, Irán solicitó reanudar las conversaciones y Estados Unidos aceptó, pero dejó en claro que el alto el fuego había concluido. Sin embargo, el portavoz de la diplomacia iraní negó que Teherán haya realizado ese pedido.

Mientras tanto, Araghchi tenía previsto viajar este sábado a Omán para abordar la situación en el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo estratégico por el que, en tiempos de paz, circula cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos y que se convirtió en uno de los principales focos de la disputa entre ambos países.

La nueva escalada se produjo después de que Estados Unidos bombardeara objetivos en Irán al responsabilizar a Teherán por ataques contra tres buques comerciales en Ormuz. En respuesta, Irán lanzó ataques contra Kuwait, Baréin y Qatar, este último uno de los principales mediadores en los intentos por contener el conflicto en la región. (NA)