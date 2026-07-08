EE.UU. lanzó una nueva oleada de ataques contra Irán y crece la tensión en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos llevó a cabo otra ronda de ataques contra Irán horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que los recientes ataques atribuidos a Irán contra barcos en el estrecho de Ormuz señalaban el fin del alto el fuego.

Funcionarios militares dijeron en una publicación en redes sociales que los ataques tenían la intención de “degradar aún más” la capacidad de Irán “para amenazar la libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump afirmó que los nuevos ataques estadounidenses fueron una represalia por el bombardeo de embarcaciones del que responsabiliza a Teherány advirtió que, si se repiten esas acciones, la respuesta de Washington será “mucho peor”.

“Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!”, escribió Trump en su red social Truth Social.

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La acción se produce apenas un día después de que el ejército estadounidense atacara diversos sitios militares e instalaciones portuarias tras el ataque atribuido a Irán contra algunos buques mercantes frente a la costa de Omán.

La publicación en redes sociales dice que Estados Unidos “está exigiendo cuentas a Irán por la reciente agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial y las tripulaciones civiles que navegan libremente por una vía marítima internacional vital”.

Medios estatales iraníes informaron de explosiones, incluyendo en la ciudad portuaria de Bandar Abbas, en el estrecho de Ormuz, y en Sirik, otra ciudad costera del sur.

Qué dijo Estados Unidos

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM ) aseguró que “Estados Unidos responsabiliza a Irán por la reciente agresión injustificada contra buques comerciales y tripulaciones civiles que navegaban libremente por una vía marítima internacional de importancia vital” y enmarcó los ataques como una respuesta a esos incidentes.

Tras denunciar ataques iraníes contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, EE.UU. respondió bombardeando la costa sur de Irán y la isla de Kharg, en una operación en la que fallecieron al menos ocho militares iraníes y un miembro de la Guardia Revolucionaria.

Durante su intervención en la OTAN, Trump dijo: “Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”.

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una “violación clara” del acuerdo de alto el fuego permanente, pactado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA. (con información de TN)