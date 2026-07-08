“Pésimo aliado”: Trump volvió a amenazar a España con romper las relaciones comerciales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles “muy enojado” a la cumbre de la OTAN en Ankara, y repartió ataques contra sus aliados, entre ellos España, país al que amenazó con romper las relaciones comerciales.

Trump acusó de nuevo a Madrid de no contribuir a los gastos de defensa de la OTAN y calificó al país de “causa pérdida” y “pésimo aliado”.

En la cumbre de la OTAN en La Haya el año pasado, España fue el único país que se desmarcó del objetivo común de elevar el gasto en defensa al 5% del PBI nacional de aquí a 2035, adoptado bajo presión de Washington.

“España es una causa perdida. No queremos más trato comercial con España“, declaró Trump.

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El gobierno español minimizó sin embargo la amenaza y recordó que la relación comercial de Estados Unidos con la Unión Europea “no puede singularizarse a ningún Estado miembro”.

El presidente español, Pedro Sánchez, sostuvo que su país mantiene relaciones “muy positivas” con Estados Unidos.

“Las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas”, indicó Sánchez

El Ejecutivo español sostuvo que el país cumple con sus compromisos al destinar el 2% de su PBI a gastos de defensa.

Además, remarcó que la relación bilateral entre Estados Unidos y España “es beneficiosa para ambos países, tanto en el ámbito comercial como en el de la defensa”.

Sánchez también sostuvo que luego tuvo una conversación “coloquial” con Trump en la que hablaron “de fútbol, del Mundial en Estados Unidos” de golf y en la que no hubo “ningún tipo de tirantez”.

Desde Madrid recordaron que Washington mantiene un superávit comercial con España, lo que implica que “se beneficia más de esa relación” que el propio país europeo.

La Unión Europea también intervino en defensa de España. El portavoz de la Comisión para temas de comercio, Olof Gill, subrayó que Bruselas “siempre garantizará los intereses de sus Estados miembros” y recordó a Washington sus obligaciones en virtud del reciente acuerdo comercial entre ambas partes.

“Esperamos que Estados Unidos cumpla con su compromiso, como nosotros hemos cumplido con el nuestro”, afirmó Gill.

Las críticas de Trump se enmarcan en una serie de reclamos por el gasto en defensa de los países europeos. El mandatario norteamericano ya había amenazado con cesar el comercio bilateral tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

En ese contexto, el Gobierno de Sánchez se negó a permitir el uso de las bases militares situadas en la región de Andalucía para ataques aéreos contra Irán, lo que sumó tensión a la relación bilateral. (TN)