Trump anunció que cortará “todo el comercio” de EE.UU. con España por su postura con Irán

El presidente de Estados Unidos amenazó con cortar todo el comercio con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones contra Irán y rechazara elevar el gasto en defensa en el marco de la OTAN. “España se ha portado de manera terrible. Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, afirmó durante una reunión en Washington con el canciller alemán, Friedrich Merz.

Horas antes, el canciller español José Manuel Albares había minimizado el impacto de la decisión y aseguró que no esperaba “ninguna consecuencia” por la negativa. Recordó que las bases son “de soberanía española” y defendió el compromiso de Madrid con la seguridad euroatlántica, citando misiones en los países bálticos, Líbano e Irak.

El Ejecutivo español sostiene que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no encaja en la Carta de las Naciones Unidas y, por ese motivo, rechaza que su territorio sea utilizado para operaciones militares. (TN)