Estados Unidos cierra dos embajadas tras los ataques iraníes con drones
Se trata de las delegaciones diplomáticas en Arabia Saudita y Kuwait. Las acciones bélicas comenzaron el sábado.
Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait anunciaron hoy un cierre temporal ante la escalada de tensiones en la región por la guerra entre ese país e Israel por un lado, e Irán por el otro.
La embajada estadounidense en Riad informó que cerró sus puertas y canceló todas las citas para servicios a ciudadanos estadounidenses, tanto rutinarias como de emergencia. Desde la sede diplomática continúa vigente la orden de permanecer en casa en Jeddah, Riad y Dhahran, según confirmó.
Asimismo, instó a los estadounidenses residentes en el reino a evitar acudir a la embajada hasta nuevo aviso.
En el mismo sentido, la embajada estadounidense en Kuwait indicó que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a las crecientes tensiones regionales, y que todas las citas consulares, tanto normales como de emergencia, fueron canceladas.
Ambas sedes diplomáticas fueron atacadas la víspera por drones iraníes que causaron daños materiales leves en los edificios, sin que se reportaran heridos.
Teherán continúa lanzando ataques con misiles y drones contra países del Golfo, causando víctimas y daños materiales. Estos ataques son en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el sábado, que han dejado víctimas y daños significativos en la infraestructura.