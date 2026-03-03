Estados Unidos cierra dos embajadas tras los ataques iraníes con drones

La violencia no cesa en la región.

Las embajadas de Estados Unidos en Arabia Saudita y Kuwait anunciaron hoy un cierre temporal ante la escalada de tensiones en la región por la guerra entre ese país e Israel por un lado, e Irán por el otro.

La embajada estadounidense en Riad informó que cerró sus puertas y canceló todas las citas para servicios a ciudadanos estadounidenses, tanto rutinarias como de emergencia. Desde la sede diplomática continúa vigente la orden de permanecer en casa en Jeddah, Riad y Dhahran, según confirmó.

Asimismo, instó a los estadounidenses residentes en el reino a evitar acudir a la embajada hasta nuevo aviso.

En el mismo sentido, la embajada estadounidense en Kuwait indicó que permanecerá cerrada hasta nuevo aviso debido a las crecientes tensiones regionales, y que todas las citas consulares, tanto normales como de emergencia, fueron canceladas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Ambas sedes diplomáticas fueron atacadas la víspera por drones iraníes que causaron daños materiales leves en los edificios, sin que se reportaran heridos.

Teherán continúa lanzando ataques con misiles y drones contra países del Golfo, causando víctimas y daños materiales. Estos ataques son en represalia por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el sábado, que han dejado víctimas y daños significativos en la infraestructura.