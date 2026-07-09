Venezuela: en negociaciones con el FMI para liberar fondos frente a la emergencia

El Fondo Monetario Internacional (FMI) negocia con el Gobierno interino de Venezuela la liberación de parte de los activos del país retenidos por el organismo para responder a la emergencia causada por los terremotos del pasado 24 de junio.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, trató esta semana la cuestión con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez. La portavoz del FMI, Julie Kozack, inclusive, dio más detalles al respecto.

Explicó que las conversaciones se centran en el denominado tramo de reserva, un fondo de rápida disponibilidad que asciende a unos 350 millones de dólares y que Venezuela quiere destinar a cubrir las necesidades humanitarias más urgentes, reportó Euronews.

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Estos recursos son independientes de los Derechos Especiales de Giro (DEG), que suman otros 4.500 millones de dólares. Las negociaciones llegan después de que el FMI y Venezuela retomaran sus relaciones en abril pasado, tras años de suspensión.

El acercamiento coincide con las peticiones de la ONU y más de un centenar de economistas para facilitar el acceso del país a financiación internacional ante el desastre que deja ya 3.889 muertos y 16.749 heridos, según el reporte oficial difundido el miércoles.

En este contexto, quince días después de los terremotos que azotaron Venezuela, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señaló que “la respuesta de emergencia continúa y las necesidades de las comunidades afectadas siguen siendo urgentes”, afirmó el director del organismo, Jarbas Barbosa, durante una sesión informativa con la prensa.

El trágico episodio se produjo hace ya quince días

“Nuestro apoyo se ha concentrado en tres prioridades inmediatas: salvar vidas, mantener la continuidad de los servicios esenciales de salud y prevenir riesgos adicionales para la salud en las semanas venideras”, señaló Barbosa.

La OPS advirtió que las principales preocupaciones de salud pública en las próximas semanas probablemente estarán relacionadas con las interrupciones en los servicios de salud, las condiciones de hacinamiento, las deficiencias en el acceso a agua y al saneamiento y la reducción del acceso a la vacunación y a la atención de rutina. (NA)