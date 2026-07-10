Venezuela: la cifra de los fallecidos por los terremotos ya superó los 4.000

El número de personas que murieron por los devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio en Venezuela es de 4.118, informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. El número de heridos se mantuvo en 16.740.

La cifra de víctimas mortales difundida el jueves era de 3.889, mientras que la cantidad de personas que siguen sin ser localizadas bajó a 29.995, según la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

Rodríguez dijo que el Estado venezolano ha atendido a 86.794 familias desde el doble sismo del 24 de junio -de magnitud 7.2 y 7.5-, y que 17.266 personas permanecen refugiadas en 89 campamentos transitorios.

En tanto, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, supervisó el viernes los trabajos de rehabilitación de infraestructuras en Caracas, específicamente en San Bernardino, a propósito del Plan Venezuela Renace, donde aseguró que la reconstrucción avanza.

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Durante su intervención aseguró que 186 edificios y 8. 515 viviendas están siendo rehabilitadas, para permitir el retorno de las familias, mientras que “quienes perdieron completamente su vivienda están siendo atendidos integralmente en los campamentos transitorios, pero ya abordando planes de construcción de vivienda”, reportó el diario El Universal.

Agregó que con la cooperación internacional se están revisando protocolos internacionales referentes a las construcciones en un país sísmico: “Hay aquí presencia de expertos, de ingenieros internacionales que están trabajando con la comisión presidencial y con el Plan Venezuela Renace”. (NA)