A través de las redes sociales, Javier Milei justificó la decisión de retirar el pliego de la jueza Michelli

Javier Milei se expresó por primera vez en redes sociales sobre la decisión del Gobierno de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, familiar de un periodista.

En su perfil, el mandatario compartió la mirada de un reconocido jurista que defendió la potestad del Presidente a la hora de retirar la postulación de un magistrado.

“Quien designa a los jueces es el Presidente de la República. Así como presenta un pliego al Senado, puede retirarlo. Te puede gustar o no, pero así es la Constitución. Nadie tiene un derecho adquirido antes de su designación formal”, sostiene la publicación que reposteó Milei en X.

El autor del mensaje es Ricardo Manuel Rojas, exjuez federal a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 18 de la Capital Federal y exsecretario de la Corte Suprema de Justicia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A comienzos del año pasado, su nombre sonó entre los posibles candidatos del Gobierno para ocupar la Procuración del Tesoro, cargo que hoy ocupa Sebastián Amerio.

La decisión del mandatario de retirar el pliego de Michelli —pese a ya haber obtenido dictamen en la comisión de Acuerdos del Senado— generó una división en el bloque oficialista en la Cámara Alta encabezada por Patricia Bullrich.

La jueza María Verónica Michelli

En un comunicado que difundió públicamente, la exministra de Seguridad adelantó que no acompañaría la decisión de Milei amparándose en la figura de la objeción de conciencia, ya que la medida iba en contra de sus valores personales.

Pese a la búsqueda de disipar el conflicto, el futuro del pliego de la jueza Michelli todavía es incierto. En la reunión de Labor Parlamentaria que se llevó adelante este miércoles, la cámara alta definió darle ingreso este jueves al pedido del Gobierno para retirar la postulación y postergar el tratamiento del tema para la próxima semana. (TN)