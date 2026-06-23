Diputados: con el apoyo de aliados, LLA frenó la sesión en la que la oposición buscaba interpelar a Adorni

El oficialismo logró que se cayera la sesión en Diputados por la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La oposición dura no consiguió el quórum de 129 votos necesarios para abrir el debate.

Previamente, el Gobierno había acordado con los bloques aliados, el PRO y la UCR, que no bajaran al recinto. Además de convocar para la próxima semana a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja con el objetivo de demorar el debate de una eventual interpelación al funcionario investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La maniobra, diseñada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, terminó de desactivar la sesión impulsada por la oposición.

La sesión había sido pedida por el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, los diputados de izquierda, Nicolás del Caño, Myriam Bregman, Romina del Plá y Néstor Pitrola, Esteban Paulón, del Partido Socialista, Marcela Pagano, de Coherencia, y Pablo Juliano, de Provincias Unidas.

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El temario incluía seis proyectos de resolución con pedidos de citación al jefe de Gabinete para que informe sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos.

Además de pedidos para que el funcionario, investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informe diversas cuestiones relacionadas con su situación patrimonial declarada.

Tres de las iniciativas también impulsan una moción de censura (desplazamiento) del jefe de Gabinete para promover su reemplazo al frente de la Jefatura de Gabinete, en plena investigación por presunto enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal, Ariel Lijo, y del fiscal federal, Gerardo Pollicita.

La semana pasada la oposición había pedido una sesión especial en Diputados para tratar la interpelación de Adorni, aunque desde el inicio admitía dificultades para reunir los apoyos necesarios.

El principal obstáculo es reglamentario: para aprobar el tratamiento sobre tablas hacen falta los dos tercios de los votos, número que la oposición está lejos de alcanzar.

Para la Casa Rosada, una interpelación sin dictamen de comisión requiere el voto de los dos tercios del recinto para ser aprobada.

La estrategia oficial se complementa con otra discusión que atraviesa el Congreso. La jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Congreso, Patricia Bullrich, impulsa una interpretación reglamentaria que eleve la exigencia para habilitar el tratamiento de una eventual interpelación y que, en caso de no conseguirse los dos tercios, el expediente sea remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales, lo que postergaría el debate sin una fecha definida.