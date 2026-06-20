Sin Autocrítica no hay Futuro

Por Sergio Paladino

Mucho se habla de las elecciones del 2027. Sorprende escuchar a algunos opinar desde la comodidad, sin autocrítica y sin aceptar que para decir “ganamos en las próximas” hay que cambiar cosas de fondo.

Hoy falta dirigencia con actitud de dirigente. No alcanza con tener un cargo sin conocer la realidad. Falta discurso claro, gestión que se sostenga y conducción que banque un proyecto más allá de la coyuntura. Sin eso, no hay confianza que aguante.

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No se puede vivir de la nostalgia y del recuerdo de los años virtuosos. Ningún proyecto es eterno. Un proyecto tiene que renovarse ante las nuevas circunstancias.

El gran desafío es tener un modelo alternativo creíble a lo que está sucediendo. Debemos tender puentes que prioricen el diálogo y la unidad para superar divisiones. Algunos dirigentes han elegido construir muros y eso sólo genera aislamiento y conflictos insuperables.

Un proyecto que permita que la economía reflote sin ajustes, sin maltrato a la gente trabajadora y contener las necesidades de los que más sufren. Sin proyecto y sin sensibilidad, no hay representación.

Hoy necesitamos una representación con autocrítica basada en el reconocimiento de nuestros errores.

El problema no son ellos, somos nosotros. Nosotros le hemos dado paso y entonces la solución está en nosotros.

La solución va a depender de lo que hagamos nosotros como fuerza política, como proyecto peronista hoy, para reencauzar, para entender en qué escenario estamos y presentar propuestas factibles, creíbles y verosímiles, que cuajen en la mirada de lo popular.

No más premios a amigos ni a compromisos inconfesables. Nadie debería tener 30 años de carrera política viviendo del Estado y ser casi un desconocido, sin militancia y sin trabajo reconocido.

Habrá que reinventarse de la mano de un profundo sinceramiento. Ya no alcanza con decir qué bien lo hicimos antes; hay que decir cómo lo vamos a hacer mejor de esta manera.

Hay que animarse porque si hay una certeza que nos caracteriza es que el peronismo es la valentía de transformar.

Está en nosotros. No miremos para el costado. Cada derrota la paga el pueblo, y la responsabilidad es de la dirigencia.

SumandoConHistoria

(Dirigente Peronista de Bahía Blanca)