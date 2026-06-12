El Concejo Deliberante repudió las amenazas a ediles tras la votación por el caso de los "mata nutria"

La Presidencia del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca expresó este viernes su "más enérgico repudio" a las amenazas y manifestaciones de violencia dirigidas hacia concejales de ese cuerpo legislativo a raíz del sentido de su voto durante la sesión realizada el jueves.

A través de un comunicado oficial, desde el HCD señalaron que "el debate y las diferencias de opinión son legítimos" en el marco democrático, aunque advirtieron que "lo que no puede admitirse son las amenazas o cualquier intento de condicionar el libre ejercicio de la representación mediante la violencia o la intimidación".

El pronunciamiento se produjo luego de que trascendieran mensajes intimidatorios contra algunos ediles tras el tratamiento de iniciativas vinculadas al caso de los jóvenes que quedaron involucrados en la muerte de un coipo ocurrida el pasado fin de semana.

En ese sentido, el Concejo recordó que durante la sesión del jueves "aprobó por mayoría un proyecto expresando su repudio a los hechos de violencia ejercidos contra un coipo ocurridos el pasado sábado en nuestra ciudad".

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Asimismo, el comunicado remarcó que "la defensa de una causa, por legítima que sea, nunca puede derivar en agresiones o amenazas hacia otras personas".

Desde la Presidencia también vincularon estos episodios con otros hechos registrados recientemente en el ámbito legislativo local. "Estos hechos se suman a lo ocurrido en la sesión del pasado 28 de mayo, cuando durante el tratamiento del Presupuesto del Hospital Municipal un concejal fue increpado y se intentó agredirlo físicamente", indicaron. Según detallaron, aquella situación motivó "la intervención inmediata de la Presidencia mediante un cuarto intermedio para restablecer el orden".

Finalmente, el cuerpo deliberativo manifestó su acompañamiento a los ediles afectados y ratificó su postura institucional frente a este tipo de situaciones. "Desde este cuerpo expresamos nuestra solidaridad con los concejales afectados y reafirmamos el compromiso del Honorable Concejo Deliberante con el respeto institucional, el diálogo democrático y la convivencia pacífica, valores indispensables para el funcionamiento de nuestras instituciones", concluye el comunicado.