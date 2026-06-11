Estalló la oposición: Diputados exige interpelar a Adorni por su polémica declaración jurada

La presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y sus posteriores explicaciones públicas generaron una fuerte reacción en el Congreso. Los cuestionamientos fueron desde la “omisión ética” que señaló la senadora Patricia Bullrich, de La Libertad Avanza, hasta el pedido de renuncia e interpelación impulsado por el diputado radical crítico Pablo Juliano.

La oposición en la Cámara de Diputados le pidió al presidente del cuerpo, Martín Menem, que convoque a una sesión especial para el próximo 23 de junio a las 14, con el objetivo de tratar los proyectos de interpelación y moción de censura contra el ministro coordinador.

La nota fue firmada por Germán Martínez, de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Carlos Gutiérrez, referente del espacio que responde al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; Marcela Pagano; y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá.

La primera reacción institucional llegó desde la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien cuestionó con dureza las explicaciones del funcionario. “Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, afirmó.

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En el Senado, el presidente del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, le envió una nota a Villarruel para solicitarle que convoque a una reunión de Labor Parlamentaria y pida la presencia de Adorni, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Ese artículo dispone que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes, de manera alternada, a cada una de las cámaras del Congreso.

“Adorni nunca vino a rendir cuentas”, señaló Goerling Lara, y recordó que la última presentación de un jefe de Gabinete en la Cámara alta fue el 26 de junio de 2025, cuando concurrió el entonces ministro Guillermo Francos.

Tras ese pedido, Villarruel convocó para el miércoles 17 de junio a los jefes de bloque, con el objetivo de reclamar la presencia del ministro durante este mes. “El jefe de Gabinete debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso”, sostuvo la vicepresidenta.

Semanas atrás, la bancada Justicialista que conduce José Mayans ya había solicitado la citación de Adorni durante una reunión de Labor Parlamentaria, ante el resto de los jefes de bloque.

Después de la reunión de la Mesa Política, el jefe de Gabinete confirmó que concurrirá en julio al Senado para brindar su informe de gestión.

En paralelo, Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con la postura de la Casa Rosada y cuestionó al funcionario, a quien semanas atrás le había pedido que presentara su declaración jurada. Tras la presentación realizada este miércoles, la titular del bloque libertario en el Senado afirmó: “Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”.

La defensa de Adorni en Diputados

Los diputados opositores cuestionan que Adorni haya dado información falsa cuando el pasado 29 de abril presentó su informe de gestión ante la Cámara baja.

En esa oportunidad, el funcionario sostuvo: “Cumplí con mis obligaciones previstas en la Ley de Ética Pública y acompañé todas las declaraciones juradas que requiere la normativa. Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público se encuentran los detalles de todos los bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”.

La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, quien integró junto a Maximiliano Ferraro la comisión investigadora por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, también apuntó contra el jefe de Gabinete.

“Una estafa más. Estuvo dibujando su declaración jurada un mes y se le ocurrió decir que encontró un papel que no muestra, con 500 mil dólares en criptomonedas. Tan inverosímil que hasta le costó contar el relato. Y aun si hubiera sido real, no podemos naturalizar que un funcionario mienta en su declaración jurada y apele a un simple error. Mintió Milei con $LIBRA. Miente Adorni con su patrimonio. Son una mentira”, afirmó.

Pedido de interpelación

El diputado Esteban Paulón, junto a Pablo Juliano, Martín Lousteau, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, todos de Provincias Unidas, presentó un pedido de interpelación con moción de censura contra Adorni.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el ministro “tiene la obligación legal de declarar su patrimonio con exactitud” y advierten que esa responsabilidad “no admite relativizaciones”.

El planteo incluye las declaraciones periodísticas que Adorni realizó el miércoles por la noche en LN+, donde afirmó haber acumulado junto a su esposa, Bettina Angeletti, ahorros no declarados en sus declaraciones juradas de 2023 y 2024 por medio millón de dólares.

Los diputados también hicieron referencia a la exposición que el funcionario dio el 29 de abril ante la Cámara baja, cuando aseguró que “nunca existió ocultación alguna”.

La iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete deberá tratarse primero en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, ambas presididas por legisladores de La Libertad Avanza: Nicolás Mayoraz y Giselle Castelnuovo, respectivamente.

Para abrir el recinto, la oposición deberá reunir 129 diputados sentados en sus bancas. Luego, necesitará emplazar a las comisiones —es decir, fijarles día y hora de tratamiento— para avanzar con los proyectos presentados.

Una vez que las iniciativas obtengan dictamen, la oposición deberá volver a construir las mayorías necesarias para llevar el tema al recinto. (NA)