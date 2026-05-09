Alumnos y docentes de la Escuela Secundaria 1, reconocidos por el Concejo Deliberante

Por Natalia Miguel

El Concejo Deliberante expresó su beneplácito por la destacada participación de los jóvenes de la Escuela Secundaria N°1 en distintos proyectos denominados “Después del silencio”, “Identidad Rosaleña”, “El Banco Azul” y "Por un mundo Mejor".

Mediante el programa provincial “Futuro Memoria” los estudiantes de sexto año segunda división produjeron el cortometraje “Después del silencio”, una obra que aborda con sensibilidad y profundidad temas vinculados a la identidad, la memoria y la participación democrática en la escuela secundaria.

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Esta iniciativa promueve la investigación, la expresión artística y la reflexión crítica sobre el pasado reciente argentino, especialmente en torno a la última dictadura cívico-militar, los derechos humanos y la construcción de la memoria colectiva desde las escuelas;

Es una invitación a reconstruir el pasado reciente desde las voces jóvenes, a valorar los espacios conquistados y a celebrar la escuela como territorio de ciudadanía activa. El proyecto fue seleccionado para representar al distrito en la jornada final del programa en la República de los Niños.

Mientras, en el marco de un proyecto de investigación sobre la identidad local, llamado “Identidad Rosaleña”, los estudiantes de la Orientación Artes Visuales realizaron un mural en el espacio verde ubicado en el Registro de las Personas.

La obra refleja el compromiso de las juventudes como protagonistas en la construcción de la memoria, recuperando el pasado para proyectar un futuro con mayor participación y valoración del patrimonio cultural. A través de sus colores y formas se evocan símbolos culturales e históricos que buscan expresar una memoria colectiva y el sentido de pertenencia a la comunidad.

Otro proyecto realizado por los estudiantes de la Orientación Artes Visuales, fue el “El Banco Azul” que busca promover la importancia de la salud emocional dentro de la escuela. La propuesta consiste en la creación de un banco intervenido artísticamente, acompañado por un mural y recursos antiestrés, destinados a ofrecer a los estudiantes un espacio seguro para detenerse, gestionar sus emociones y reenfocarse.

Es importante destacar que el proyecto fue inspirado en el “Banco Rojo” que simboliza la lucha contra la violencia de género. En este caso, el Banco Azul creado por los jóvenes, pone en el centro la necesidad de hablar, visibilizar y cuidar la salud mental en el ámbito educativo, integrando el arte como herramienta de transformación y convivencia escolar.

Por otra parte, el proyecto de la Cooperativa Escolar "Por un mundo Mejor" tiene como objetivos el cuidado del medio ambiente y de la salud mental, con actividades como sembrar plantas aromáticas, producción de sales saborizadas, producción de infusiones y de alcohol, y un conversatorio sobre actividades que promueven buenos hábitos que estimulan emociones sanas.

La Cooperativa Escolar trabaja desde los valores de responsabilidad, igualdad, equidad, solidaridad, democracia, y desde allí se proyectan las actividades que realizan aprendiendo a trabajar con economía circular, obteniendo productos de la tierra para el consumo, y demostrando el compromiso de las juventudes con el ambiente.

Más iniciativas

En tanto el proyecto "Grullas con alas de amor" debido a que son símbolos de salud, longevidad, felicidad y prosperidad, han sido elegidas como representación de la lucha contra el cáncer. El proyecto consiste en que los alumnos realicen sus grullas en la escuela mediante un taller de origami brindado por Alicia Ichinose.

Allí escriben un deseo en un ala, para finalmente, llevar y pegar las aves en una pared del sector de Oncología del Hospital Municipal “Eva Perón”. También se llevaron grullas al Hospital Naval.

Se destacó que este proyecto se lleva adelante hace años y que durante la pandemia se realizó de forma asincrónica. El propósito es que se haga expansivo, crezca su alcance, se replique, modifique o transforme; o sea el modelo para nuevas iniciativas.

La Secundaria N°1 también desarrolla el proyecto de la Radio Escolar “A Cara de Perro” que fue creado hace varios años y en 2024 se volvió a retomar con mucho compromiso por un grupo de jóvenes que participan y realizan cobertura de distintos eventos que acontecen en la ciudad.

Se pone en valor y se reconoce que las juventudes no sólo participan en proyectos promovidos y financiados por la provincia de Buenos Aires -como Futuro Memoria-, sino también en distintos proyectos locales que proponen las instituciones para fortalecer la democracia y la participación estudiantil.

Además, la Escuela Secundaria N°1 presentó públicamente estos proyectos, haciendo extensivos sus aportes a toda la comunidad rosaleña, demostrando su compromiso para transformar no solo su realidad, sino la de sus compañeros, familias y vecinos.