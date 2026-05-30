Piedra Buena volverá a estar presente en la Plaza Güemes de Villalonga

En el marco del 97° aniversario de la localidad, el municipio de Patagones concretará la reinstalación del busto del comandante Luis Piedra Buena, que fuera extraído para su restauración y nunca se volvió a restituir.

Si bien en la actualidad es un pedido de la comunidad, en su momento, allá por el 2007, hubo un proyecto en tal sentido del hoy secretario de Producción y vecino de la localidad, Raúl Rossemberg.

“Es muy importante institucionalmente, más allá que hubo un proyecto hace unos años, es un pedido que nos han hecho algunos vecinos”, explicó.

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En este sentido, resaltó el rol destacado del club Náutico Comandante Luis Piedrabuena, de Carmen de Patagones, porque fueron ellos quienes cedieron el busto que será descubierto en el pedestal de la plaza Güemes, el próximo viernes en un acto.

“Nosotros lo restauramos, lo pusimos en condiciones y lo restituiremos en el lugar que siempre estuvo, con sus placas correspondientes. Solo se agregará una placa que descubrirá el intendente Ricardo Marino, en reconocimiento a Piedra Buena”, adelantó.

Por otra parte, Rosemberg señaló que fueron invitados el presidente anterior del club, Gustavo Garnero, con quien iniciaron las gestiones y el actual, Gabriel Recondo, junto con el Gestor Cultural Leonardo Dam, a cargo del Museo Emma Nozzi, para que se refiera al ilustre marino maragato, uno de nuestros héroes nacionales.

Al mismo tiempo se colocará un cartel con el nombre de la plaza, similar a la temática que hay en la cabecera del distrito, con una imagen y una reseña, en este caso de don Martín Miguel de Güemes, que fuera instituido a principios de los 2000 por ordenanza.

Previamente se hizo una reconversión lumínica LED y se le agregaron nuevos reflectores para ampliar la iluminación, “en un especio que cada vez lo usa mas la comunidad, sobre todo en épocas buenas climáticamente”.

“Además hace un tiempo se inauguró un Banco Rojo (símbolo mundial de la lucha contra la violencia de género y los femicidios), se agregaron juegos infantiles y se colocaron nuevas especies arbóreas, para revalorizar un espacio donde la gente concurre mucho”, concluyó Rosemberg.

Baile aniversario

Por su parte, Joana Heguy, presidenta Comisión de Festejos de Villalonga indicó que esta noche (sábado 30), en el club Deportivo Villalonga, se desarrollará el tradicional baile aniversario y elección de la Embajadora 2026, con la presentación de “Grupo Astral”.

“Este año lo tuvimos que hacer post 29 de mayo, ya que no había fechas anteriores, por eso ayer (viernes) en el acto protocolar se despidió nuestra actual embajadora, Mía Strauss y, esta noche, conoceremos a quien nos representará hasta el 2027”, destacó.

Allí habrá seis jóvenes buscando ser la imagen de su localidad, ellas son: Clara Henriquez (16), Malena Fogel (17), Angie Sánchez (16), Albertina Benente (17), Narella Carrillo (16) y Priscila Villalba (17).

En tanto, en octubre, como es habitual hace varias ediciones, se realizarán los “Festejos del Aniversario” en el predio de ferrocarril.

“Hace ya un tiempo que lo venimos haciendo en octubre, debido a que en esta época (mayo) el clima siempre es adverso y todo lo que organizábamos caída la tarde y se hacía más difícil que la gente se quede por las bajas temperaturas”, aseveró Heguy.

Al respecto, adelantó que están tratando de armar las grillas para el fin de semana de festejos; algunas cosas ya las tienen listas y confirmadas, “pero hay otras que hay que afinar el lápiz”

“Tenemos la rifa, que necesitamos vender porque es nuestro principal ingreso, ya que el predio del ferrocarril por sus características no se puede cobrar un ingreso. Entonces la rifa, la fiesta de fin de año, el baile aniversario y aportes, son el combo que usamos para costear los espectáculos y la organización de la fiesta”, destacó la titular de la comisión de festejos.

Reconoció que no encuentran la manera de cobrar una mínima entrada “para solventar los gastos de lo que es la fiesta”, pero tampoco quieren trasladarse del predio del ferrocarril, “creemos que ese el lugar ideal”.