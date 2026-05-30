Asociación Agrícola Ganadera, siete décadas acompañando al campo y la producción local

Próxima a cumplir, en el mes de octubre, sus primeros 70 años de vida, la Asociación Agrícola Ganadera de Villalonga, se constituye en una pieza clave para el productor agropecuaria de la localidad y su zona de influencia.

En un momento importante para el sector, las autoridades se preparan para festejarlos.

Así lo confirmó su presidente Héctor Bizet, quien adelantó que ya hay “algunas cositas para hacer, no muy grande, pero vamos a festejarlo, ya próximamente iremos contando”.

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“Mi historia con la institución viene de muy chico, por eso es que a la ganadera la quiero mucho, la llevo en el corazón. Siendo muy pequeño y la feria estaba acá, hasta la pintábamos. No sabia que iba a ser productor y menos tener una consignataria, pero siempre estuve ligado a la institución, desde los 12/13 años”, recordó con emoción.

Luego la vida le dio la posibilidad de trabajar en una firma consignataria, después tener la propia y hoy ser el titular de la rural villalonguense, “cosa más linda no me podía haber pasado”.

“Es cierto que ha cambiado la cuestión, en aquella época la rural de Villalonga movía muchísimo, era una institución fuerte (no digo que no lo sea hoy), pero la actualidad es diferente. Se sigue trabajando bien, pero de otra manera, de hecho, hace más de 15 años que retomamos las exposiciones y remates”, aseveró Bizet.

En este sentido, destacó el acompañamiento del productor hacia la institución, que cumple una cuestión administrativa, pero también con permanentes charlas y capacitaciones, buscando el crecimiento del sector.

“Otra cuestión que de a poco vamos tratando de hacer es renovar las caras en la comisión, aunque cuesta un poco. Son instituciones fuertes, donde podés avanzar, pero no sabemos porque cuesta crear nuevos dirigentes, esperemos lograrlo con el tiempo, porque es importante ser muchos para repartirnos las tareas y lograr beneficios para nuestro sector que luego se refleja en la sociedad”, señaló.

Respecto de la actualidad del sector, Bizet calificó como muy bueno el momento que están pasando, tanto climáticamente como en valores de hacienda, “hace mucho tiempo que no se ve”.

“Climáticamente hace mucho y los valores tampoco. La verdad que hoy vender un ternero en 4 dólares es muy bueno y se refleja en los productores, todo se nota, pero lo que más impacta es el tiempo que estamos teniendo, hace rato que no tenemos estos pastizales. Los campos están muy bien, la gente lo esta viendo y es positivo”, aseveró.

En este sentido, calificó que “si el campo anda bien, el productor gasta e invierte”.

“Somos un pueblo de campaña, vivimos netamente del campo y cuando anda bien el productor si tiene un peso se lo gasta en herramientas o lo invierte, lo que no esta acompañando como se necesitaría (por lo que escucho) es la producción de la cebolla que también impacta muchísimo”, destacó.

De todos modos, reconoció que si bien la hacienda esta rindiendo, no es el movimiento que le da a la localidad la horticultura, “porque con menos gente nos arreglamos”.