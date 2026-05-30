Bomberos Voluntarios de Villalonga, una institución en permanente crecimiento

Fundado el 14 de junio de 1983, el cuartel de Bomberos Voluntarios de Villalonga esta próximo a cumplir 43 años a disposición de la comunidad.

Ubicado en la calle Sarmiento 29 (entre Don Bosco e Italia), las instalaciones ya quedan chicas en función del crecimiento que la institución ha tenido a lo largo de estas casi cinco décadas.

“Hoy queda chico, asique estamos con idea de mudarnos, pero hoy los costos de la infraestructura es cara, asique estamos viendo. Pero la idea es ya mudarnos para tener un espacio más amplio. Contamos con unas instalaciones en calle Italia y Santa Cruz, donde la comisión normalizadora también está viendo que se puede hacer con eso”, explicó el sub oficial Andrés Ponte, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villalonga.

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En la actualidad, el cuartel cuenta con 24 bomberos, siete de ellas mujeres, además de seis aspirantes y ocho agentes pasados a reserva.

Respecto del plantel de móviles, el voluntario señalo que en la actualidad tienen dos móviles Forestales, dos Autobombas, camión cisterna y una unidad de traslado, “estamos tratando de renovar algunos forestales, pero como estamos en el proceso de normalización no podemos, pero antes de fin de año eso se podrá resolver”.

“Estamos listos para cubrir cualquier emergencia. Con los vehículos forestales o las autobombas, que una de ellas está equipada tanto para incendios forestales como de estructura, como para accidente vehiculares. No digo que estamos al ciento por ciento, pero podemos cubrir cualquier emergencia que ocurra y siempre contamos con los cuarteles vecinos que tanto ellos como nosotros nos colaboramos”, destacó Ponte.

El voluntario relató que, desde su fundación en el año 1983, el cuartel villalonguense fue en franco crecimiento, “hubo años buenos y otros no tanto, pero siempre aspirando al crecimiento del mismo y no quedarse en el tiempo”.

“Una cosa importante es que siempre tuvimos aspirantes. Desde 1998 aproximadamente, sumamos personal femenino, siempre con el espíritu de estar atentos a la comunidad. Como así también avanzar periódicamente con las capacitaciones”, enfatizó.

Respecto de la recuperación de la Comisión Directiva, el titular del cuartel adelantó que están todos los papeles presentados y están a la espera de la certificación d ellos mismos y allí normalizar la institución, “de todas maneras podemos funcionar normalmente, solo que temporariamente con una comisión normalizadora”.

"Es importante destacar la colaboración de la comunidad y pueblos aledaños, que cuando se los convoca, siempre colaboran”, dijo el suboficial Andrés Ponte, jefe del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villalonga.

Los Bomberos Voluntarios de Villalonga no cuenta con una guardia permanente en el cuartel, se manejan con la Policía Comunal y el Alertor, que es una aplicación en el teléfono para llamar al personal, “de todas maneras todos los días de 20 a 22 estamos acá para realizar tareas inherentes al cuartel.

“La sirena de aire hasta hace un tiempo estaba ubicada en el destacamento policial, pero hubo un problema de infraestructura que cedió la torre, por lo cual no la podemos usar. Pero ya tenemos la autorización para bajarla y colocarla en el cuartel”, concluyó.





