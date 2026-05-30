97° Aniversario de Villalonga: "Con obras concretas apuntalamos el crecimiento", dijo Marino

Javier Cambarieri / Agencia Carmen de Patagones



En la previa a un nuevo aniversario de la localidad, el intendente Ricardo Marino reivindicó a quienes de una manera u otra hicieron que Villalonga siguiera creciendo y siguiera creciendo como una comunidad pujante, “producto del trabajo, la entrega y la defensa de los intereses del pueblo”.

“En la semana recorrí la obra de la planta potabilizadora que no solo será una mejora para esta localidad, sino también para Stroeder y si bien esta avanzada, la encontré parada; asi que ya voy a comunícame con la Provincia para saber los motivos y que se reestablezca, porque es una obra muy necesaria”, señaló.

El jefe comunal confirmó también la continuidad de la reconversión luminarias con faroles LED, la cual ya cubre gran parte de la localidad, “para lo cual ya hemos adquirido 1.500 lámparas, para todo el distrito”.

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“También seguimos dándole impronta a la plaza Güemes, un espacio público central, que la gente lo utiliza mucha, allí colocamos nuevos jugos para los chicos”, detalló.

Marino confirmó que en Obras Públicas ya está listo el proyecto para la construcción de una terminal de ómnibus, que la localidad no posee, proyecto que presentó cuando era edil del distrito y que en parte se concretó con la refacción de la existente en Stroeder. "Bueno, ahora toca concretar la de Villalonga, para lo cual entre todos vayan consensuando el lugar”, aseveró.

“Respecto de la obra de riego para el boulevard Patagones, otro pedido de los vecinos, ya pedimos presupuesto para una perforación, debido a que ABSA no autorizo el riego con agua de red, y poder avanzar para su concreción”, confirmó.

En cuanto a la relación con las instituciones, Marino destacó que cada vez que se lo requiere, recibe a los distintos sectores de la comunidad, como clubes, comisión de fomento o jubilados para darle respuesta a sus inquietudes.

“La situación social no escapa a la realidad del país, por eso donde hay inconvenientes tratamos de atender las necesidades básicas, ya sea alimentos, ropa, colchones y en esta época puntual el plan calor, para acercarle leña a los vecinos que lo necesiten”, sentenció Marino.

El delegado de la localidad, Dante Navarro aseguró que, si se toma un combo productivo, la situación de la localidad es buena, ahora si se define por rubro, allí cambia.

“Sabemos muy bien que Villalonga y esta zona es cebollera, que es lo que mueve bastante la economía de nuestro pueblo. Hasta ahora, no ha tenido muy buen precio, están pagando al productor entre 250 o 330 pesos el kilo y eso no genera el movimiento necesario en la rueda comercial”, explicó.

En este aspecto señaló que se ve mucha producción en el campo y que la situación no mejoro mucho respecto al año pasado.

“Pero bueno la gente trabaja para sacar su producción y salvar sus gastos, eso hace que también funcione nuestra economía acá en la localidad. De todas maneras, este año ha venido más gente a la Delegación a solicitar el módulo de mercadería, cuando empiezan a trabajar ya no vienen, pero este año fue distinto”, aseguró el delegado.

Al mismo tiempo reconoció que la ganadería es una actividad, distinta, con más salida de producción, “por eso digo que junto a la agricultura y la parte hortícola en conjunto no es tan malo el presente respecto de otras regiones”.

Respecto de su tercer año de gestión al frente de la delegación, Navarro destacó que de a poco han podido ordenar y hermosear la localidad desde el área de Servicios y la concreción en gran parte del pueblo de la reconversión lumínica LED.

“Nos queda una parte pequeña, llevó tiempo porque por ahí surgen problemas, pero por suerte ya avanzamos bastante y estamos casi cubriendo lo previsto”, destacó.

A modo de mensaje a los vecinos, agradeció la paciencia y la buena predisposición e instó a seguir trabajando en conjunto para el crecimiento de Villalonga.