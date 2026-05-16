Robaron figuritas del Mundial por un monto superior a los 700 mil pesos y fueron detenidos

El botín que más de uno querría

El furor por el próximo torneo de la FIFA se coló en el mapa del delito porteño. En las últimas horas, la Policía de la Ciudad desarticuló una banda de motochorros tras dos operativos en Recoleta y Belgrano.

Lo que llamó la atención de los efectivos durante las requisas fue el insólito y codiciado botín que transportaba uno de los delincuentes en Recoleta: 150 sobres de figuritas oficiales de la FIFA World Cup 2026, un cargamento que en el mercado actual se encuentra valuado en aproximadamente 700.000 pesos.

El procedimiento clave se inició cuando agentes de la Policía Motorizada fueron alertados por transeúntes sobre dos hombres que acababan de arrebatar una mochila y huían en una moto sin patente. El seguimiento civil y policial culminó en la intersección de la avenida Pueyrredón y Beruti.

Allí, uno de los sospechosos intentó escapar a pie arrojando el bolso entre dos autos estacionados, pero fue interceptado a los pocos metros. Al abrir la mochila, los oficiales se encontraron con la millonaria colección de paquetes del Mundial, además de dos teléfonos celulares.

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Ambos detenidos, de 31 y 32 años, contaban con un abanico de antecedentes que incluía desde infracciones en eventos masivos hasta causas por tenencia de estupefacientes registradas este mismo año.

En paralelo, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) permitieron el arresto de un tercer motochorro en el barrio de Belgrano. El delincuente había roto la ventanilla de una camioneta en Pampa y Ramsay para sustraer otra mochila, iniciando una fuga en una moto de alta cilindrada hacia la autopista Lugones.

Tras un operativo cerrojo, el personal motorizado logró cortarle el paso a la altura de la calle Ombúes, recuperando los objetos robados. Este último detenido, de 31 años, completaba el alarmante cuadro de reincidencia de la jornada al registrar por sí solo 14 antecedentes, entre ellos robos agravados, desobediencia y homicidio culposo. (N/A)